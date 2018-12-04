Özel insanlar, hünerlerini sergiledi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi\'nde eğitim gören öğrencilerin Dünya Engelliler Günü nedeniyle hazırladığı eğlence programı ilgi gördü.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen program öncesinde, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi\'nde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin yaptığı el sanatları ürünleri, fuayene salonunda açılan sergide davetlilerin beğenisine

sunuldu. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa

Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa

Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile siyasi

partilerin temsilcileri sergiyi gezdi.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, engellilerin yaşadıkları sorunlara karşı gösterilecek ilginin ve çağın gerektirdiği şekildeki çözümlerin, temel insan haklarının bir gereği olmanın yanı sıra, insana ve topluma saygının da açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. Seçen, \'\'Yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümleyerek toplumsal üretime aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması ve desteklenmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Unutulmaması gerekir ki toplumda yaşayan her insan birer engelli adayıdır. Eğer konuya bu çerçevede bakacak olursak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının hızlı ve etkin bir şekilde çözümünün gerektiği gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkacaktır\" dedi.

Başkan Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından eğitilebilir düzeydeki engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve engellilerin topluma entegre olabilmelerine yardımcı olunması amacıyla Kıratlıoğlu Mahallesi\'nde Özel İnsanlar Eğitim Merkezi\'ni hizmete açtıklarını söyledi. Seçen, merkezde eğitim gören engellilerin, becerilerini kullanarak nasıl bir örnek oluşturduklarını fazlasıyla gördüklerini de dile getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de özel insanların bakım ve hayata bağlanmasının ne kadar zor olduğunu çok iyi bildiğini

belirterek, engellilere yönelik etkin anlamda hizmet edenlere cennetin kapılarının sonuna

kadar açık olacağına inandığını ifade etti.

Programın açılışında yapılan konuşmaların ardından engelliler, playback gösterisi yaptı. Şarkılar eşliğinde performanslarını ortaya koyan engelliler, izleyenlerden alkış aldı. Program sonunda, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve etkinliğe katılanlar engellileri başarılı gösterilerinden dolayı tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



FOTOĞRAFLI