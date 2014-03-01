Özel İletişim Vergisi kalkıyor mu?

Kablolu, kablosuz ve mobil internet kullanıcılarından alınan yüzde 5’lik Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kaldırılacağı ileri sürüldü. ÖİV'nin kaldırılması durumunda cep telefonundan internete girmenin daha ucuz hale gelmesi bekleniyor.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre gelecek günlerde TBMM’ye gelecek torba yasa kapsamında ÖİV’nin kaldırılması gündeme gelecek. Söz konusu verginin kaldırılmasıyla 3G bağlantıdan önceki döneme denk gelen 2009 yılında yüzde 15’ten yüzde 5’e düşürülen vergi kaldırılacak. Böylece kullanıcıların kablolu, kablosuz ve mobil internet kapsamında ödediği faturalar düşecek. Bu vergi indiriminde özellikle son dönemde hızla artan internet kullanıcılarının etkili olduğu ifade ediliyor.