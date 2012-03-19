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Sağlık

Özel hastanelerin aldığı ilave ücrette artış

Özel hastanelerin yüzde 70'e kadar alabildikleri katkı payı arttırıldı. Vatandaşın ödeyeceği para yüzde 20 yükseldi

19 Mart 2012 16:27

 

 
T24 - Özel hastanelerin vatandaştan yüzde 70'e kadar alabildiği ilave ücret oranı yüzde 90'a çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
 
Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerde yapılan her türlü tetkik ve tedavi işlemi için ayrı ayrı fiyat belirliyor. Hastanelere de, hastadan tespit edilen bu rakamın belli bir miktarı kadar katkı yapı isteme hakkı tanınıyor. Örneğin bir tetkik için devlet 100 lira fiyat belirlediyse hastane SGK'dan aldığı 100 liranın yanı sıra hastadan da en fazla yüzde 70'i kadar (70 TL) isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 90'a (90 TL) çıkarıldı. 
 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; özel hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, Radikal'e yaptığı açıklamada, "Bu sorunları tam olarak gidermez. Yine de 90, 70’ten büyüktür. Bu karar bizim için ‘yetmez ama evet’tir” diye yorumladı. 
 
Bahat, "Olayın başka boyutu daha var. Özel hastaneler verdikleri hizmetlerin yüzde 50’sinden fark alamıyor ve hizmetlerimizin ücreti de 6 yıldır arttırılmadı. Bu sorun giderilmeden temel problem giderilmez" dedi. 
 
Düzenlemenin uzun süreden bu yana özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri tarafından talep edildiğini kaydeden Türk tabipler Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan da, "A grubu özel hastaneler SGK anlaşmalı olduğu zaman hastalardan, tedavi ücretinin yüzde 70’i oranında fark alıyordu. Bu oranı almaları şart değildi ancak istedikleri zaman alabiliyorlardı. Ancak SGK’nın ameliyat ve tedavi için ödediği rakamlar gerçekçi rakamlar değil. Yani bir muayene ücretine 35 TL verdiğinde bunun içinde birçok tetkik de yer alıyordu. Bu nedenlerden dolayı bu zammı uzun zamandan beri istiyorlardı" dedi.
 
 
 

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