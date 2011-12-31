Özel hastaneler SGK'lılardan ilave ücret istemeyecek

T24 - Yoğun bakımdan kalp ameliyatlarına kadar özel hastaneler SGK üyelerinden ilave hiçbir ücret istemeyecek, sürpriz faturalar son bulacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olanlar özel hastanelerde acil durumlar, yoğun bakım, yanık, kanser tedavisi, yeni doğan hizmetleri, organ nakilleri, doğumsal anomalilerde cerrahi müdahale, diyaliz ve kardiyovasküler işlemler gibi müdahalelerde para ödemeyecek. Ayrıca, SGK’lı vatandaşın özel hastanede karşılaştığı sürpriz fatura da tarihe karışacak.



Radikal'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerde bu işlemlerin ücretsiz olduğundan haberdar olmadığı için yüklü faturalarla karşı karşıya kalan hastaları korumak amacıyla harekete geçti. 2012’nin ilk günlerinde devreye girecek olan Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) ile özel hastaneler ilave ücret almayacak. Hastaneler tedavilerin listesini büyük pano şeklinde görünür bir yere asacak.



Sigortalı hastaların özel sağlık kuruluşlarındaki 9 tedavisinin masraflarını tamamen SGK karşılıyor. Ancak bu konuda hastalar tam olarak bilgi sahibi olmadığı için bu imkândan faydalanamıyordu. Bazı hastaneler bu durumu kendi lehine kullanıp hastalara fatura çıkarıyordu. SGK ile özel sağlık kuruluşları arasında imzalanan 2012 yılı sözleşmesi hastayı koruyucu birtakım düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Düzenlemede ücretsiz tedavilerin yanı sıra katılım paylarının ve fark ücretlerinin de hastalara duyurulması zorunlu.

‘Kaliteli hizmet zor’



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat uygulamayı şöyle değerlendirdi: “Sözleşme bir yönüyle bakıldığında olumlu. Ancak SGK ile özel hastaneler arasında ciddi problemler var. Özel hastanelere fark almayın demek kolay. Ama devletin bize verdiği rakamlarla artık kaliteli hizmeti vermekte zorlanıyoruz.”

Ücretsiz tedaviler

1. Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri

2. Kardiyovasküler cerrahi işlemleri

3. Yoğun bakım hizmetleri

4. Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri)

5. Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri

6. Yanık tedavisi

7. Organ doku ve kök hücre nakli

8. Diyaliz tedavisi

9. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemler



