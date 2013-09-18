Özel hastaneler acil hastayı 'Boş yatak yok' gerekçesiyle geri çeviremeyecek

Acil servis hizmetlerinden ısrarla ücret almaya çalışan özel hastanelere bir uyarı daha geldi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun tarafından valiliklere gönderilen genelgede, acil olarak kamu ve özel hastanelere başvuran hastaların sağlık güvencesine ve ödeme gücüne bakılmaksızın tedavi edilmesi gerektiği belirtildi ve “Sağlık kuruluşu, acil olarak gelen hastalara yeterli porsoneli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile acil sağlık hizmetini sunmaktan kaçınamaz” denildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, genelgede acil sağlık halleri, “ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller” olarak tanımlandı.

‘Acil sağlık hali’ tanımlandı

Genelgede, başka hastanelere sevkin hayati risk doğuracağı hallerin de aci olduğu belirtildi. SGK’nın konuyla ilgili sağlık uygulama tebliğine göre, acil durumu sona eren hastaya ücret ödeyeceği ile ilgili bilgi verilmesi zorunluluğu bulunduğuna işaret edilen genelgede, müteakip işlemler için para ödemesi gereken hastalara mutlaka belge imzalatılması gerektiği kaydedildi.

Genelgede, acile yapılan başvurular neticesinde “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” imzatılan hasta veya yakınlarına, SGK sağlık uygulama tebliğinin, “İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” başlıklı maddesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi, ücret alanıcak hastalara da ilave ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılması istendi. Genelgenin uygulanmasıyla, hastaneden çıkış işlemlerini yaptıran hastanın “ödeme sürprizi” ile karşılaşmaması, sadece kabul ettiği paralı hizmeti alması hedefleniyor.