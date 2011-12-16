Özel harekatçıların tahliyesine tepki



Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Susurluk olaylarının kilit isimleri özel harekatçıların tahliye edilmelerine tepkiler sürüyor. Toplum sal Bellek Platformu, eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın ifadeleriyle tutuklanan özel harekatçıların tahliyeleriyle ilgili, “Bazılarının isimleri Susurluk'tan bu yana gündemde olan bu kişilerin hızla tahliye edilmesi kamu vicdanına bir açıklama yapmaya borçlu hale getirmiştir" dedi.



Platformun açıklaması şöyle:



Toplumsal Bellek Platformu’nun katılımı ile 25.02.2010 tarihinde Yusuf Ekinci cinayetinin sorumlularının yargılanması talebi ile yapılan suç duyurusunun ardından Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın itirafları sebebiyle tutuklanan özel harekât polisleri İbrahim Şahin, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Ayhan Akça, Ayhan Özkan ve Uğur Şahin ile Ahmet Demirel’in Çarşamba günü tahliye edildiklerini öğrenmiş bulunuyoruz.



Tahliye edilen bu şahıslar aralarında avukat Yusuf Ekinci’nin de bulunduğu birçok faili meçhul cinayeti işledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanmıştır. Tutuklu bulundukları dört ay zarfında, tahliye edilmelerini gerektirecek ne gibi gelişmelerin olduğu şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklanmalıdır.



İlgili şahıslar hakkında henüz bir iddianame hazırlanmamışken, soruşturmanın gizliliği devam ederken hangi gerekçelerle bu tahliye kararının alındığı tarafımızca anlaşılamamıştır.



Soruşturma kapsamında işlenen cinayetlerin dönemin Milli Güvenlik Kurulu bilgisi dahilinde işlendiği, devletin gücünü kullanmak sureti ile hukuk dışı her türlü girişimde bulunulduğu konusunda ciddi şüpheler uyanmıştır. Kamuoyu ve basın, devletin gücünün bu şekilde suça odaklı kullanılması ihtimaline binaen infiale uğramış ve yıllardır devam etmekte olan adaletsizliğin geç de olsa ortadan kalkacağı konusunda bir umut doğmuştur.



Tahliyelerin, son günlerde basında bazı eski bakanların açıklamalarıyla yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan Milli Güvenlik Konseyi’ne sunulan liste haberlerinden sonra gelmesi de çeşitli soru işaretlerine yol açmıştır.



Tutuklulukların uzun sürmesini engellemek konusunda yargının özel bir titizlik göstermediği, bahsi geçen şahıslarınkiyle kıyaslanamayacak kadar hafif iddialarla aylar hatta yıllarca süren tutuklulukların yaşandığı ülkemizde, bazılarının isimleri Susurluk’tan bu yana gündemde olan bu kişilerin hızla tahliye edilmesi kamu vicdanına verilmesi gereken bir hesap doğurmuştur.