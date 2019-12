Özel Harekâtçılar itiraf etti: Seçildin, dış görev var

Eylem planları soruldu

‘Şahin aradı ve dış görev var dedi’

Yapılanmayı legal sanıyordum



Suikast listeleri evinde bulunmuştu

Son dalgada tutuklanan Özel Harekatçı emniyet amiri Servet Kaynak, mahkemede bu durumu itiraf etti. Zaman gazetesinin haberine göre Kaynak, hakime, "Yaklaşık 4-5 ay önce İbrahim Şahin beni aradı. 'Dış görev var.' dedi. Ben de 'Göreve her zaman hazırız.' dedim. Benden sağlam görev yapabilecek 5 arkadaşın daha ismini istedi." şeklinde konuştu.Polis Bülent Güngördü ise Hakkari'de birlikte çalıştığı için tanıdığı Kaynak'ın 6 ay önce kendisini aradığını 'yeni bir birim kurulacağını, bu birimde görev almak isteyip istemediğini' sorduğunu anlattı. Susurluk hükümlüsü Şahin, evinde çıkan suikast listeleri, krokiler ve Özel Harekatçılardan oluşturduğu 300 kişilik 'S-1' listesiyle gündeme geldi.Soruşturma kapsamındaki son operasyonda İbrahim Şahin'de ele geçirilen S-1 listesindeki isimler hedef alındı. Şahin'e bağlı oldukları belirlenen ve aralarında subaylar ve Özel Harekatçıların bulunduğu öğrenilen iki suikast timi ortaya çıkarıldı. Önceki gece 4 teğmen ve 9 Özel Harekatçı polis tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık sorgusunda polislere İbrahim Şahin'le ilişkileri ve suikast listelerinin sorulduğu öğrenildi. Mahkeme sorgularında da bu konular gündeme geldi.Şüphelilerden Elazığ Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek, İbrahim Şahin'le değişik ortamlarda birkaç kez karşılaştıklarını anlattı:"Şahin, 29 Ağustos 2008 tarihinde bir düğüne katılmak üzere Elazığ'a gelmişti. Gelmeden önce Emniyet'ten bir yetkili beni telefonla arayarak Şahin'in Elazığ'a geleceğini belirterek kendisi ile ilgilenmemi istedi. İlgilendim ve kalacağı yere götürdüm. İbrahim Şahin, benden adımı soyadımı ve telefon numaramı sordu. Ben de bir kağıda yazarak verdim. Bana yeni bir ekip kurduğundan bahsetmedi."Atabek, Şahin'de ele geçirilen eylem planları ve listeden haberinin olmadığını ileri sürdü. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Ali Balkız'a yönelik iddia edilen eylem planı ve bu plan içindeki isimleri de tanımadığını savundu. Ali Balkız'a yönelik suikast planının 5. maddesinin c bendinde "DDDD ve EEE'yi Ayhan Atabek görevlendirecek" şeklindeki yazılı ifade de Atabek'e soruldu. Şöyle cevap verdi:"Bu bilgilerden haberim yok. Ne maksatla oraya yazıldığımı bilmiyorum. Böyle bir şey doğru olsaydı benim bu şahıslarla da bir şekilde temasım olması gerekirdi."Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde grup amiri Servet Kaynak ise İbrahim Şahin'in Özel Harekat Dairesi başkanlığı yaptığı dönemde kendisiyle sık sık görüştüklerini anlattı. Kaynak, "En son 2002-2003 tarihlerinde Emniyet'ten bir yetkili beni arayarak Şahin'in Antalya'ya geleceğini, kendisiyle ilgilenmemi istedi. Talimat gereği ilgilendim. Yaklaşık 4-5 ay önce İbrahim Şahin beni aradı, 'Çocuklardan uzak kalabilir misin? Dış görev var' dedi. 'Göreve her zaman hazırız' dedim. Sağlam görev yapabilecek 5 arkadaşın daha ismini istedi. Ben de daha önceden tanıdığım ve güvendiğim polis memurları Bülent Güngördü, Zerrar Atik, Fahri Süslü, Mehmet Dalagan ve Kemalettin Balcı'nın isimlerini verdim. Şahin, bana geçici görev ve onay yazılarının yakında geleceğini söyledi. Ben bu arkadaşlara '5-6 ay sürebilecek bir görev var. Gelmek ister misiniz? Dış görev olabilir' dedim. Görevin mahiyetini sordular, bilmediğimi söyledim. Arkadaşlar bir sakınca görmedikleri için kabul ettiler. Kabul etmemizin sebebi hayatımızda hiçbir illegal işe bulaşmadığımızdandır." dedi. Şahin'in oluşturduğu S-1 listesinden haberi olmadığını savundu. Şahin'den ele geçen eylem planları ve listelerden sadece isimlerini verdiği emniyetçileri tanıdığını ileri sürdü. Atabek'i de birlikte çalıştığı için tanıdığını söyledi. Mesrob Mutafyan'a eylem ve eylem içindeki isimler hakkında bilgisi olmadığını iddia etti, bu plan içinde adı geçenlerden İbrahim Şahin'in yeğeni Yaşar Oğuz Şahin'i tanıdığını söyledi.Polis Bülent Güngördü ise Hakkâri'de birlikte çalıştığı için tanıdığı Servet Kaynak'ın yaklaşık 6 ay önce kendisini arayarak 'yeni bir birim kurulacağını, bu birimde görev almak isteyip istemediğini' sorduğunu anlattı. Terörle mücadeleyle ilgili bir müsteşarlıkta ya da yurtdışında görevlendirileceğini ve bu yapılanmanın legal olduğunu düşündüğü için Kaynak'ın teklifine olumlu cevap verdiğini ve kişisel bilgilerini ilettiğini kaydetti. Böyle bir yapılanmadan emniyette ifade verene kadar haberinin olmadığını savundu. İbrahim Şahin'in korumalığını yapan Kenan Temur ise, "Şahin, uyumsuz kişiliği olan bir şahıstır. Sürekli sorun çıkarır, koruma kurallarına uymazdı. Ben bu süre içinde Şahin'le bire bir kişisel herhangi bir ilişkiye girmedim. Eylem planı içinde ismimin olmasını kabul etmiyorum, iftiradır." dedi.