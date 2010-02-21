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'Özel Harekâtçı Oktay öldürüldü'

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay dosyasında sürpriz bir ihbar mektubu ortaya çıktı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin takipsizlik kararını kaldırması nedeniyle yeniden açılan Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay dosyasında sürpriz bir ihbar mektubu ortaya çıktı. Dava dosyasına konulan mektupta Oktay'ın öldürüldüğü, katillerin olay yerinden polis aracı ve ambulansla ayrıldığı iddia edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ölümüyle ilgili olarak, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi olay anında Oktay’ın yanında bulunan Halil Kesici ve Oktay’a ilk müdahaleyi yapan doktor Özgür Doğa’yı dinledi. Oktay’ın kız kardeşi Şule Oktay kendisine gelen imzasız bir ihbar mektubunu mahkemeye sundu. Mektupta şöyle denildi:

“Behçet Oktay öldürüldü, intihar etmedi. Katilleri elleri kollarını sallayarak dolaşıyor. Olay cinayettir. Behçet Oktay, Dikmen’deki evinin önünde geldiğinde durumu iyi değildi. Ayakta duramıyordu iki kişi Oktay’ı tutuyordu, ardından yere yatırıp öldürdü. O gece olay yerine gelen polisler hiç polise benzemiyordu. Katiller elini kolunu sallaya sallaya ambulans ve polis arabasına binerek uzaklaştı.”

Tanık olarak dinlenen Halil Kesici’nin dünkü açıklamaları ilk ifadesi ile çelişti. İlk ifadesinde Oktay’ı ‘kendisine ateş ettikten sonra hastaneye götürdüğünü’ söyleyen Kesici, dün mahkemede “Olayın heyecanıyla öyle ifade vermiş olabilirim. Oktay’ın elinde silah olduğunu görmedim” dedi.


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