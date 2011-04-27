-ÖZEL HAREKATA YENİ BAŞKAN ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüğü ile daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığını uzun süredir vekaleten yürüten Cemil Yurtseven'in yerine Iğdır Emniyet Müdürü Cemil Tonbul getirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bir süre önce atanan Turgut Yıldız'dan boşalan Pasaport Daire Başkanlığına ise Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Tanış atandı. Van Emniyet Müdürlüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı bildirilen Ayhan Falakalı ise Bilgi İşlem Daire Başkanı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığına Coşkun Çakır atandı.