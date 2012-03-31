Özel Harekât timlerine odunlu direniş



Adana polisi, Özel Harekat timleri ve jandarma ekipleriyle birlikte merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerden birinde çarşaflı bir kadın, eli silahlı polisleri görünce üzerlerine balkonda bulunan odunları fırlattı. Attığı birkaç odunu isabet ettiremeyen kadın, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılıp içeri sokuldu.

Milliyet'te Taylan Yıldırım imzalı habere göre, İzmir polisi, El Kaide üyelirene yönelik olarak operasyon düzenledi. Haberleşmelerini yüz yüze yapan, telefon ve internet gibi elektronik aletleri kullanmadıkları için de takipleri güçlükle yapılan şüphelilerin, olası eylemlerinin önüne geçmek için operasyon erkene alındı.

Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, hücre lideri olan A.A. ile H.A., M.P., Y.K., S.Y., F.T. ve A.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bir pompalı tüfek, bir tabanca, çok sayıda Usame Bin Ladin fotoğrafı ele geçirildi. A.A.’nın, 6 ay Pakistan’daki El Kaide kamplarında eğitim aldığı, 15 gün önce İzmir’e döndüğü ortaya çıktı.



