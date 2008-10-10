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Yaşam

Özel harekât timleri dönüyor

11 yıl önce Doğu ve Güneydoğu'dan çekilen özel harekât timleri, Genelkurmay'ın isteği üzerine yeniden bölgeye gönderiliyor

10 Ekim 2008 03:00

1997 yılında Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Genelkurmay'ın isteğiyle çekilen özel timler tekrar geri dönüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi üzerine Güneydoğu'ya rekor seviyede özel harekât polisi gönderme kararı aldı. İlk grup, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndan bugün yola çıkacak. Bu yılın sonuna kadar 7 bin özel tim polisi Hakkâri, Şırnak, Van, Mardin, Tunceli, Bingöl ve Siirt ile ilçelerinde görevlendirilecek. Özel tim polisleri, ikinci bir emre kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kalacaklar.
Polislerin çetelerle ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Susurluk skandalının da patlak vermesiyle Genelkurmay Başkanlığı özel timleri istememişti. Böylece 1997'de çekilen özel tim, 11 yıl aradan sonra yine Genelkurmay'ın isteğiyle tekrar dönmüş olacak.

Soğukkanlı, disiplinli, atıcılıkta ve eğitimde üstün başarılı olan polisler en az 3 ay süreyle özel harekât eğitimine tabi tutuluyor. Her türlü silahlarla atış eğitimleri, keskin nişancılık, silah kullanma teknikleri, arazi ve dağcılık, kapalı alanlarda (bina, uçak, tren, otobüs) rehine kurtarma, spor ve yakın savunma konularında eğitim alıyorlar.

Giriş çıkışları denetleyecekler

Kritik bölgelerde görev yapacak olan uzman polisler, askerlerle birlikte kırsal alanda operasyon da yapacak. Polisler, operasyonu yöneten askeri personelin emrine girecek. Terör olaylarına da müdahale edecek olan özel tim polisleri, il ve ilçelerde 24 saat görev yaparak araç ve kişilerin üst aramasını üstlenecek. Başta yarı otomatik olmak üzere birçok özel silahla donatılacak olan polislerin, yakın dövüş ile bomba imha konusunda uzmanlıkları bulunuyor.


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