Özel Harekat polisleri, tekbirlerle Afrin'e uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli 22 polis memuru, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapmak üzere tekbirler eşliğinde uğurlandı. İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli 18 kişilik Ulusal Medikal Kurtam Ekibi de (UMKE) düzenlenen törenle bölgeye gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 polis, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapmak üzere uğurlandı. Şube Müdürülüğü önünde yapılan törene emniyet yetkilileri, polislerin aileleri ve yakındaki okuldan gelen bir grup öğrenci katıldı. Operasyona gidecek polisler, ailelerine ve çocuklarına sarılıp vedalaştı. Polisler, otobüslere bineceği sırada tekbir getirildi. Şube Müdürlüğü yanında bulunan ilkokulun camlarına çıkan öğrenciler ise Türk bayrakları açarak tekbir getirdi. Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Bir polis çocuğunun ise babasının ayrılmak istememesi ise dikkat çekti. Polisler, dua ve alkışlarla konvoy eşliğinde uğurlandı.

GÖNÜLLÜ 18 UMKECİ UĞURLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli 18 kişilik Ulusal Medikal Kurtam Ekibi de (UMKE) gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak üzere uğurlandı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç\'un da katıldığı tören sonrası ekip alkşlarla uğurlandı.



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