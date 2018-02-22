Özel harekat polisleri, dualar ve tekbirlerle uğurlandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi\'nde görevli 20 polis memuru, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ\'a yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak üzere törenle uğurlandı.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'ndeki törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, çok sayıda polis, polis aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurbanların kesildiği duaların edildiği törende bir özel harekat polisi yazdığı şiirini arkadaşları ile birlikte okudu. Afrin\'e giden özel harekât polisleri çocukları ve eşleri ile vedalaştı. Duygulu anların yaşandığı törene ilkokul öğrencileri de annelerinin yaptığı kavurma, kete, börek ve dolmalarla birlikte onlara yazdıkları mektupları gönderdi. Özel harekât polisleri, kurbanların kanlarını arkadaşlarının alınlarına sürerek, \"Allah ayağınıza taş değdirmesin\" dedi.

Afrin\'de barışı, huzuru sağlamaya gittiklerini söyleyen özel harekât polislerine yönelik bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu şöyle konuştu:

\"Dadaşlar ve kahramanlar diyarı Erzurum\'dan Afrin\'e giden özel harekât birliği kanı, gözyaşını ve savaşı durdurmak için gidiyor. Orada ağlayan çocukları gözyaşı döken anneleri yıkılan yuvaları tekrar bir araya getirmek barışı ve kardeşliği tesis etmek için Suriye’ye gidiyor. Afrin görev kuvveti inşallah Afrin\'de huzuru barışı ve kardeşliği tesis eder hiçbirinizin burnu kanamadan tekrar Erzurum’a dönersiniz. Yolunuz açık bahtınız açık olsun. Allah sizleri muvaffak etsin. Hepinizden razı olsun.\"

Otobüse binen özel harekât polisleri arkadaşlarının getirdiği tekbirler eşliğinde Afrin\'e uğurlandı.



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