Çağlayan Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemi alındı

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar sonucu yapılan gözaltılar nedeniyle İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı olağanüstü günlerinden birini yaşıyor. Giriş çıkışlar bariyerlerle kontrol altına alınan adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra özel harekât polisleri de görev yapmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özkan Arslan ve Serpil Kırkkeser’in haberine göre, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Çağlayan Meydanı'nın büyük bir bölümünü bariyerlerle kapattı.

Meydanda vatandaşların metrobüslere ulaşımı için küçük bir kolidor oluşturulurken, adliyeye giriş çıkışlar da C kapısında yapılıyor. Adliye çevresine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve özel harekât polisleri yerleştirilirken, belli noktalarda zırhlı araçlar bekletiliyor.