T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE NAKİT UYGULAMASI BİTİYOR İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 18:41

-ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE NAKİT UYGULAMASI BİTİYOR İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Özel halk otobüslerinde nakit ödeme yapılarak, bilet temini uygulaması, 13 Ağustos'ta sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'da İETT otobüslerinin içerisinde bilet temini uygulamasına son verilmesinin ardından, özel halk otobüslerinde de 13 Ağustos itibariyle nakit ödeme yapılarak bilet temininin kaldırılmış olacağı ifade edildi. Açıklamada, yolcuların, mağdur olmamaları için araca binmeden önce elektronik kart veya elektronik bilet temin etmeleri gerektiği bildirildi. İstanbulların 13 Ağustos'tan itibaren özel halk otobüslerine, elektronik kart veya sınırlı kullanımlı elektronik biletle (BİRGEÇ, İKİGEÇ, BEŞGEÇ veya ONGEÇ) binecekleri kaydedilerek, yolcuların kartlarını İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan İETT elektronik bilet satış bayilerinden herhangi bir bürokratik engele takılmadan temin edebilecekleri belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24