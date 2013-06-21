Özel halk otobüslerinde kredi kartı dönemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ) ile aralarındaki anlaşmanın sona ermesinin ardından biletle yolcu taşımaya başlayan kentteki özel halk otobüsçüleri, yeni sisteme geçiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 2002 yılında imzaladıkları protokolle belediye ile birlikte ortak yolcu taşıyan Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası üyesi 355 kişi, son dönemde belediyenin ulaşım şirketi BURULAŞ'a anlaşmazlığa düşmesi sonucu, tepki olarak kendi sistemini kurmaya hazırlanıyor.

Bir belediyenin amacının kamu hizmeti yapmak olduğunu, esnafa ortak olmaya çalışmak olmadığını belirten Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ramazan Umur, BURULAŞ ile aralarındaki protokolün iptal edildiğini söyledi.

Bundan sonra Bursa'da 355 halk otobüsüyle kendi sistemleri ile vatandaşlara hizmet vereceklerini ifade eden Umur, "Bundan sonra halkımız bilet arama derdine girmeden kredi kartı, cep telefon gibi çağdaş sistemle yolculuk yapabilecek. Konforlu ve rahat olan otobüslerimiz içerisinde bulunan gişelerdeki görevlilerimiz, vatandaşlarımıza özel bir şifre verecekler. Kredi kartı için post cihazı bulunacak. Cep telefonları için de verilen şifre girildiği taktirde vatandaşlarımız bilet alma zahmetine düşmeden çok daha rahat yolculuk yapabilecekler" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Belediye Meclisinde, özel halk otobüslerinin paralı sisteme geçmesinin sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek, 'sözleşmeye uyulmazsa sonucuna da katlanacaklar' açıklaması üzerine Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Ramazan Umur, "Bize bu ruhsat 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla verildi. Biz bu hakkı kolay almadık. Hakkımızı Allah'tan başka kimse alamaz" diye konuştu.