-Özel Halk Otobüslerinde bayram indirimi İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - İstanbul özel halk otobüslerinin de ilk kez bu bayram süresince yüzde 50 indirimle taşıma hizmeti vereceği bildirildi. İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı İsmail Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, Ramazan Bayramı süresince İETT otobüsü, metrobüs, şehir hattı vapuru, tramvay, metro ve tünel araçlarının yüzde 50 indirimli ücretle taşıma yapmasını uygun gördüğünü hatırlattı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, İstanbul'da toplu taşıma sisteminin önemli bir parçası olan özel halk otobüslerinin de Ramazan Bayramı günlerinde yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet vermesini önerdiklerini ifade eden Yüksel, şunları bildirdi: ''İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün onayı doğrultusunda, özel halk otobüslerinin de ilk kez bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri yüzde 50 indirimli tarife ile taşımacılık yapmaları sağlanmıştır. İstanbul halkına bu uygulama ile sağlanan destek, tümüyle özel halk otobüsü taşımacıları tarafından finanse edilecektir. Bu uygulama İstanbul'da özel halk otobüslerinin koordinasyonunu sağlayan İstanbul Halk Ulaşım A.Ş, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş, Mavi Marmara Ulaşım A.Ş, Öztaş Ulaşım A.Ş ve Özulaş Toplutaşım A.Ş. bünyesinde yer alan 2 bin 107 özel halk otobüsünde geçerli olacaktır.''