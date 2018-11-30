(Özel Haber)İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA 15 ARALIK'TA BAŞLIYOR 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı\'na yapılacak büyük taşınma ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 15 Aralık itibariyle Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na olan taşınma süreci kademeli bir şekilde başlayacak ve büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında bugün İstanbul Havalimanı\'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havayolu şirketleri yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda Aralık ayında yapılacak taşınma ile ilgili süreç masaya yatırıldı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

LOJİSTİK FİRMA SUNUMUNU YAPTI

31 Ekim uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı\'na gerçekleşecek büyük taşınma ile ilgili geri sayım başlarken, süreçle ile ilgili olarak taşınma işini üstlenen firma, geçtiğimiz hafta Atatürk Havalimanı\'nda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda taşınma sürecinin yanı sıra, TIR\'ların Atatürk Havalimanı\'na giriş ve çıkış noktaları, İstanbul Havalimanı\'na ulaşım güzergâhı ve gün gün taşınacak malzemeler hakkında detaylar masaya yatırıldı.

TAŞINMA İÇİN ÖZEL ALAN BELİRLENDİ

Taşınma süreci ile ilgili edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihi itibariyle Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na kademeli bir şekilde taşınma başlayacak. TIR\'lar Atatürk Havalimanı Ana giriş kapısı yerine, havalimanı içerisinde belirlenen alandan giriş ve çıkış yapacaklar. Büyük taşınmanın gerçekleşeceği 30 Aralık tarihi öncesi havayolu şirketleri bazı araç ve gereçlerini 15 Aralık itibariyle İstanbul Havalimanı\'na göndermeye başlayacak. 15 gün olarak planlanan süreçte büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İKİ HAVALİMANINDA DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLECEK

30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan büyük taşınmada hem Atatürk Havalimanı\'nda hem de İstanbul Havalimanı\'nda uçuşlar iptal edilecek. Uçmak zorunda olan yolcular ise Sabiha Gökçen Havalimanını kullanacaklar. Yolcular, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise tüm ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı\'ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı\'ndan ise sadece özel jetler kullanabilecek. Büyük taşınma ile ilgili TIR\'ların geçiş güzergahı olarak iki yol belirlendi. Büyük araçları taşıyan TIR\'lar Hasdal, diğer malzemeleri taşıyan tırlar ise Basın Express yolu üzerinden İstanbul Havalimanı\'na ulaşacak. TIR\'lar konvoy halinde Atatürk Havalimanı\'ndan ayrılarak İstanbul Havalimanı\'na gelecek.

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İstanbul Havalimanı arşiv görüntüleri

