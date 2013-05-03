Özel güvenlik milyonlarla ortadan kayboldu

Profesyonel para taşıma yetkisi olan kurye şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi C.G, iki gün önce Atatürk Havalimanı'nda Adana'dan uçakla getirilen ve içinde 2,5 milyon dolar ile 3,5 milyon Suriye Lirası olan iki torbasını özel otomobiline yükleyerek ortadan kayboldu.

Adının açıklanmasını istemeyen paranın sahibi firma yetkililerinden alınan bilgiye göre olay şöyle gelişti:

Faik Kaptan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul’da para transferi işi yapan firma olarak 30 Nisan Salı günü Adana’dan gelen ve içinde 20 milyon TL karşılığı dolar, Euro ve Suriye Riyali olan 4 torba, kargoda uçakla getirildi. Para, Atatürk Havalimanı’nda apronda uçak altından taşıma yetkisi olan firmanın güvenlik görevlisi tarafından teslim alındı.

İki güvenlik görevlisi olması gerkiyordu

Firmanın güvenlik görevlis C.G, her zaman olduğu gibi para dolu 4 torba ile özel korumalı araçla Atatürk Havalimanı’nın Kargo Kapısı’ndan dışarı çıktı. C.G., burada daha önceden park etmiş olduğu kendi aracının yanına gelerek 4 çuvaldan ikisini bu otomobile yükledi. Bu tür olaylarda her zaman iki güvenlik görevlisi olması gerekirken bu kez sadece C.G.’nın olması, bu hırsızlığı kolaylaştırmış oldu.

Tüm sınır kapılarına plaka ve eşkal bildirildi

Para aracını kargo kapısı dışında bırakan C.G., içinde 2,5 milyon dolar ve 3,5 milyon Suriye Riyali olan iki torbayla birlikte hızla ortadan kayboldu. Firma yetkilileri paranın bir kısmının İstanbul’dan Frankfurt’a gönderileceğini, bir kısmının ise çeşitli bankalara yatırılacağını belirttiler. Olayın ortaya çıkması üzerine Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü soruşturmanın hemen başlatıldığını ve tüm sınır kapılarına plaka ve eşkal bildirildiğini söylediler.

Bu arada edinilen bilgiye göre hırsızlığı yapan Özel Güvenlik Görevlisi C.G’nin bir gün önce Irak menşenli bir sim kart ile iş yerinden bir arkadaşına mesaj atarak ailesinin iyi olup olmadığını sorduğu öğrenildi.