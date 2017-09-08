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Özel güvenlik görevlisi katliam yaptı; eşini, oğlunu, yengesini ve kız kardeşini öldürdü

Olay sonrası kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı

08 Eylül 2017 04:31

Muş'ta bir özel güvenlik görevlisi evinde ateş açarak iki yaşındaki oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşini öldürdü, amcasının gelinini ise yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, silahla ateş açarak ailesi ve yakınlarından 4 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Alınan bilgiye göre, bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan A, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi.

Daha sonra Mehmetcan A, henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinine silahla ateş açtı. Şüphelinin oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti, amcasının gelini ise yaralandı. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mehmetcan A'nın yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

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