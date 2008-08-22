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Yaşam

Özel günlerde kutlama yapmak İslama aykırı mı?

Suudi Arabistan'da bir başka din adamının aksine başmüftü Abdülaziz el Şeyh, doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü gibi özel günlerde kutlama yapman&#

22 Ağustos 2008 03:00

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz el Şeyh, doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü gibi özel günlerde kutlama yapmanın İslam’a aykırı olduğunu söyledi.
 
Suudi din adamı Salman el Avdah, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, doğumgünleri ve evlilik yıldönümlerini kutlamanın İslama aykırı olmadığını söyleyerek ülkede bir tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine devreye giren Başmüftü Abdülaziz el Şeyh, bu tür kutlamaların Müslümanları, Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi başka dinlerin mensuplarına benzeteceğini ileri sürdü. El Şeyh, İslam dünyasında yalnızca Ramazan ve Kurban bayramlarının kutlanması gerektiğini belirtti.
Başmüftü, El Medine gazetesine verdiği demeçte, “Bir Müslüman, çocukları sağlıklıysa ve evlilik hayatı istikrarlıysa Allah’a şükretmelidir” dedi.

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