(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE- geniş haber) SARIYER'DE SICAK DAKİKALAR... SİLAHLAR ÇEKİLDİ, ŞÜPHELİ KİŞİ VURULARAK YAKALANDI  

* Ataşehir\'de çalınan kamyonet, Sarıyer\'de tespit edildi.

* Polisin dur ihtarına araçtaki şüpheli ateş açarak karşılık verdi.

* Çıkan çatışmada şüpheli kişi bacağından vuruldu ancak kaçmaya devam etti.

* Şüphelinin kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçmaya başlaması üzerine operasyon başlatıldı.

* Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

* Bir evin bahçesinde saklanan sabıkalı kişi yaralı olarak yakalandı.

* Hareketli anların yaşandığı o anlar DHA kamerasına böyle yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de hareketli dakikalar yaşandı.

Ataşehir\'den çalınan ekmek kamyoneti, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinde geçerken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ne takıldı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyonet Baltalimanı sahilinde tespit edildi. Polis, araçtaki şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis de şüpheliye ateşle karşılık verdi. Bacağından vurulan şüpheli kaçmaya devam etti. Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu. Bahçede saklanan yaralı şüpheli yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. adlı şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin çalıntı araç çevresinde bulunması

-Polislerin silahlarını çekip çevrede hırsızı araması

- Polis araçlarının olay yerine gelişi

-Özel harekat polislerinin olay yerine gelmesi

-Özel harekat polislerinin koşuşturması

-Polislerin evin otoparkında hırsızı yakalaması

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin hırsıza müdahale etmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve yakın detaylar

17.11.2017 - 10.18 Haber Kodu : 171117023