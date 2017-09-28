(özel) Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal'dan organ bağışına destek

\"Ailece organlarımızı bağışlayacağız\"

\'\'Avrupa\'ya oranla organ bağışında çok gerilerde olan bir ülkeyiz\'\'

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede yatmakta olan ve nakil bekleyen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'na ailece çok üzüldüklerini belirterek, \'\'Ailece organlarımızı bağışlayacağız\'\' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin organ bağışında çok eksik olduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, \"Avrupa\'ya oranla organ bağışında çok gerilerde olan bir ülkeyiz. Naim Süleymanoğlu\'nun haberlerini izledikten sonra evde kızlarım baba bizde bu konu üzerine çok konuştuk. Bir can kurtarmak her şeyden daha önemli. Ülkemizde binlerce hastanın nakil beklediğini biliyorum. Futbolcu olur, siyasetçi olur ama önce insan ve bir insanın kurtulması çok önemli. Belli bir noktaya gelince isimlerin önemi olmadığını düşünüyorum. Bu bir insanlık görevi\" diye konuştu.

\"ORGAN NAKLİ KONUSUNDA ÇOK DAHA DUYARLI OLUNMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Hasta bir insana bağışlanan organla yaşadığını düşünmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Mesut Bakkal, \"Şuan medya önünde olduğu için Naim\'i tüm Türkiye biliyor. Bilinmeyen insan sayımız binlercedir buna eminim. Tüm insanlara organlarınızı bağışlayın diyorum. Sizin kalbinizle, ciğerinizle ve sizin gözünüzle bir insanın bakması, arkada kalan bizleri mutlu edecektir. Bizim gibi kamu oyunda önde olan insanların organ nakli konusunda çok daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Biz ailece vereceğiz. Yeni nesil inanılmaz. Bizlerde daha çok duyarlılar. Kızlarım organlarımızı bağışlayalım diyor. Bizde ailece bağışlayacağız\" şeklinde ifadeler kullandı.

