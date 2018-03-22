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(ÖZEL)- EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Pendik'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle binanın tamamını sardı

22 Mart 2018 20:20

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Pendik\'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle binanın tamamını sardı. Evinin yanışını gözyaşyarıyla izleyen Gülbahar Çelik\'i komşuları teselli etmeye çalıştı.
Yangın saat 16.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Varlık Sokak\'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Pendik, Tuzla, Kartal ve Kurtköy itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
İşteyken evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Gülbahar Çelik evinin yanışını göz yaşlarıyla izledi. Komşuları gözü yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Binadan yükselen alevler
-İtfiayenin müdahalesi
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Ev sahibinin görüntüsü
-Ağlaması
-Çevrdeki vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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