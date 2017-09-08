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Özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet hırsızlığı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta alışveriş merkezinde giyim mağazasından özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet ve bir marketten 450 liralık malzeme çaldığı iddiasıyla Moğolistan uyruklu 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı

08 Eylül 2017 15:53

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta alışveriş merkezinde giyim mağazasından özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet ve bir marketten 450 liralık malzeme çaldığı iddiasıyla Moğolistan uyruklu 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Olay 1 Eylül 2017 tarihinde Sivas\'ta alışveriş merkezi içinde bulunan bir mağazada meydana geldi. Moğolistan uyruklu 4 kişi mağazadan özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet çaldı. Şüpheliler daha sonra Üçlerbey Mahallesi\'nde bulunan bir marketten de 450 liralık ürün çaldı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri giyim mağazasında kıyafet ve marketten ürün çalan Moğolistan uyruklu A.G., G.B., M.G ile kadın U.D. olmak üzere 4 şüpheliyi il merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye\'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları öğrenildi. 
\"ÇANTAYI ALÜMİNYUM\'A SARMIŞLAR\" 
Şüphelilerin alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkolleri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı ise alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta sayesinde çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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