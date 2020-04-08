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Politika

CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'hediye kolonya' tepkisi: Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları?

"Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar"

08 Nisan 2020 16:02

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan kolonya ve maskelerin paketleri üzerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 'Hediyedir' yazısına "Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz da bunların üstüne 'Hediyedir' yazıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan imzası, altına da hediyedir… Yazıktır" diyerek tepki gösterdi.

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