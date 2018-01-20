(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Hedef ilk 10 içinde kalmak"

\"Şampiyonluk favorisi Başakşehir ve Beşiktaş\"

\"Cenk Tosun için dua ediyorum\"

\"Taraftar bizi yalnız bırakmasın\"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarı için iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ellerindeki kadroyu verimli kullanarak ligdeki istikrarı sürdürmek istediklerini söyledi. Kendileri adına bu sezon belirledikleri hedefin ilk 10 olduğunu vurgulayan Aybaba, \"Biz hep söyledik, ligi ilk 10 içinde bitirelim diye. Şu an planladığımız yerdeyiz ve sezon sonunda da orada durmak istiyoruz\" dedi.

Süper Lig\'in ilk yarısını 8\'inci sırada tamamlayarak başarılı bir grafik sergileyen Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısı için de iddialı. Antalya\'da iyi bir kamp dönemi geçiren kırmızı beyazlılar, ikinci yarıyı yarın kendi sahalarında oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile açacak.

Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Samet Aybaba, ligi ilk 10 içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın üzerinde tamamladıklarını ifade eden Aybaba, \"Düşündüğümüz, planladığımız puanın da üstüne çıktık. Oyuncularımızın hepsi özverili, istekli, coşkulu Sivasspor\'a yakışır bir performans gösterdiler, onları kutluyorum. Ama ben hep söylüyorum, futbol hep bir devrelik bir oyun değil, iki devrelik bir oyundur. Şimdi daha zor bir ikinci devre var. Herkesin hedefleri belirginleşiyor, herkes hedefi doğrultusunda kenetleniyor. Biz de hedef koyup kenetleneceğiz. O nedenle daha zor olacak maçlarımız. Şimdi daha iyi çalıştık. Antalya kampı özellikle bizim için çok iyi geçti. Çok şükür bir sakatlığımız yok. Kısıtlı bir kadromuz olduğu için buna özellikle özen gösteriyoruz. İkinci yarıya hazırız, inşallah da Akhisar maçını kazanıp iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Biz hep söyledik, ligi ilk 10 içinde bitirelim diye. Şu anda planladığımız yerdeyiz, sezon sonunda da orada durmak istiyoruz.\" dedi.

\"DEVRE ARASI İYİ OYUNCU ALMAK ÇOK ZOR\"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Aybaba \"Biz yönetimimize tercih ettiğimiz oyuncularla ilgili raporları veriyoruz, onlar da ilgileniyorlar. Devre arası çok iyi oyuncu ve devamlı süre alan oyuncuyu almak zor. Bizden isteseler biz de vermeyiz, onlar da vermiyorlar. Ama kim katkılı olabilir diye düşünüp eksik yerlerimizi nasıl kapatırız diye düşünüyoruz. Biz zaten elimizdeki oyunculardan memnunuz ama kadromuz eksik. O nedenle oyuncularla temaslar sürüyor\" ifadelerini kullandı.

\"ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ\"

Şampiyonluk yarışının zorlu geçeceğini söyleyen Aybaba, Başakşehir ve Beşiktaş\'ı favori gördüğünü ifade etti.

Aybaba şöyle konuştu:

\"Şu anda görüntü olarak Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gibi gözüküyor. Fenerbahçe var, Galatasaray var, büyük takımlar var, arkadan gelen takımlar var. İkinci yarı kolay bir lig olmayacak. Ama bu iki takım biraz daha önde gözüküyor oynadıkları futbola bakarak. Ama futbol bu neyin ne getireceği belli olmaz tabi ki.\"

\"BEŞİKTAŞ, İNŞALLAH TUR ATLAR\"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş için de şans dileyen Aybaba şöyle devam etti:

\"Eğer Avrupa\'da, dünyada sizden söz edilmesini istiyorsanız bu turu geçeceksiniz. Karşınızdaki takım ne kadar ciddi olursa olsun Beşiktaş\'ında ivmesi hep yukarı, 2 yıllık şampiyonluğu var, gruptan birinci olarak çıktı yukarı gidiyor. İnşallah futbol şansı onlardan yana olur, tur atlarlar.\"

\"CENK TOSUN İÇİN DUA EDİYORUM\"

Beşiktaş\'tan rekor bonservis bedeli ile Everton\'a transfer olan milli oyuncu Cenk Tosun için dua ettiğini ve herkesin de dua etmesi gerektiğini söyleyen Aybaba, \"Ben vallahi çok başarılı olsun istiyorum, dua ediyorum onun için, herkes bunu yapsın. Artık bu oyuncularımız oraya gidip çok kısa sürede tekrar ne zaman ülkeye döneri bırakalım, onları destekleyelim. Orada ne kadar çok kalır bizim ülkemizi, Türk futbolunu, Türk insanını ne kadar iyi temsil eder diye düşünelim\" dedi.

\"TARAFTAR BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN\"

Anadolu takımlarının başarıyı taraftarı ile birlikte yakaladığını ve taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmamasını isteyen Aybaba şu mesajı verdi:

\"Biz taraftarımızı son Beşiktaş maçında inanılmaz coşkulu gördük, hep böyle istiyoruz, bekliyoruz. Benim bununla ilgili 30 bin diye bir rakamım vardı. Tamam olmasın ama coşkuları 30 bini buluyor zaman zaman. Bu takımlar biliyorsunuz özellikle Anadolu takımları taraftarıyla çok yukarı yapan takımlardır. Onlardan ilgilerini ve desteklerini lig sonuna kadar bekliyoruz.\"

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