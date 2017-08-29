Özel Çocuklar, TFF'yi ziyaret etti - 2

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"Özel Çocukların toplumda özel bir yeri var\"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: \"Galatasaray maçındaki yanlış anlaşılmayı telafi ettik\"

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun davetlisi olarak Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'ne gelen Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'nde eğitim gören çocuklar A Milli Takım\'da forma giyen futbolcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri\'nin hazır bulunduğu buluşmada konuşan Osman Aşkın Bak, Özel Çocukları milli takım kampına davet ettiği için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'e teşekkür etti.

BAK: \"ÖZEL ÇOCUKLARIN TOPLUMDA ÖZEL BİR YERİ VAR\"

Özel Çocuklar\'ın toplumda özel bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, \"Onların bu arzuları ve heyecanları bizleri de mutlu ediyor. Sağolsunlar milli takımımız Ukrayna maçı öncesinde onlarla bir araya gelmelerinden büyük mutluluk duyduk. Biz de kendileriyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Bizim için bu değerler çok önemli. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için çok çok önemli. Hatırlarsanız dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız, sporla ilgili soru sorulduğunda, Cumhurbaşkanımız da down sendromlu özel çocuklarla ilgili hatıralarını sordular. Biliyorsunuz özel çocukların olimpiyatları var ve onları sporla hayata bağlamak çok önemli. Bu ortamı sağladığı için futbol federasyonu başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ortam güzel bir ortam. Onlar da çok mutlular, yüzlerinden okunuyor. İnşallah onların bu mutlulukları, gülümsemeleri milli takıma da moral olur. Ukrayna ve Hırvatistan maçı başarıyla geçeriz\" diye konuştu.

DEMİRÖREN: \"GALATASARAY MAÇINDAKİ YANLIŞ ANLAŞILMAYI TELAFİ ETTİK\"

Galatasaray maçında yaşanan \"Maça alınmama\" olayı nedeniyle çocuklardan özür dileyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, \"Galatasaray maçındaki yanlış anlaşılmadan sonra bugün burada telafi ettik ve çok mutluyuz. Özel çocuklarımız bugün milli takımla beraberler. Allah kısmet ederse yorulmazlarsa Eskişehir\'deki maça gelecekler, yoksa ekimdeki maça gelecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten özel çocuklarımıza önem veriyor. Bizim de vazifemiz, amacımız onları özel yapmak, en iyi şekilde onları ağırlamak, onlara mutlu yanlarını göstermek\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-A Milli Takım\'dan detaylar

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Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)