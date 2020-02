(ÖZEL) Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens içini DHA'ya döktü!

\"Trabzonspor ve Fenerbahçe maçındaki pozisyonlar için pişmanım\"

\"Quaresma veya Babel\'in yedeği değilim, burada sıralama yok\"

\"İstenilen seviyede değilim ama yapmam gerekenlerin farkındayım\"

\"Come to Beşiktaş çok yaratıcı ve sıra dışı\'\'

\"Avrupa\'da ciddi bir iz bıraktık\"

\"Sahada kalitemi göstermeliyim\"

\"Cenk\'in yaptığı işleri yapmak diğer arkadaşlarımızın görevi\"

\"8 maçımızı da kazanırsak şampiyonuz\"

\"Beşiktaş - Fenerbahçe maçlarında yaşanan olaylar abartılıyor\"

\"Fenerbahçe\'den daha iyi bir takımız\"

\"Daha iyi olsaydım milli takıma seçilebilirdim\"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu.

Lens, siyah beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki Fenerbahçe maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, \"Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim\'\' dedi.

Lens, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken 8 maçı kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını ifade etti.

\"İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİM AMA YAPMAM GEREKENLERİN FARKINDAYIM\"

Bir yılda Türkiye\'nin iki büyük kulübünde oynamasına rağmen herhangi bir kıyaslama yapmak istemediğini belirten Lens, Beşiktaş\'ta henüz istenilen seviyeye gelmediğini belirtti ve \"İki kulüp arasında bir kıyaslama yapmak istemiyorum. 1 sezon Fenerbahçe\'de oynadım ve şimdi artık Beşiktaş\'ın oyuncusuyum. Doğrusunu söylemek gerekirse burada istenilen seviyemi yakalayabilmiş değilim. Kendime, potansiyelime inanıyorum. Kulüp ve taraftarlar bana büyük destek veriyor. Onların beklentilerinin, burada yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede onların bu beklentisine karşılık vermek istiyorum\" diye konuştu.

\"COME TO BEŞİKTAŞ ÇOK YARATICI VE SIRA DIŞI\'\'

Hollandalı oyuncu Beşiktaş\'a gelme sebeplerini, \"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Üst üste 2 şampiyonluk yaşadı, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde oynadık bu sezon. Bu tabii ki de bir sebepti ama tek sebep değildi. \'Come to Beşiktaş\' sloganı benim için tamamen yeni bir şeydi. Bence çok güzel, yaratıcı ve sıra dışıydı. Beşiktaş\'ın tanınırlığını, bilinirliğini ciddi bir şekilde artırdı\" sözleriyle açıkladı.

\"AVRUPA\'DA CİDDİ BİR İZ BIRAKTIK\"

Kendisinin az forma giymesine rağmen takım olarak Şampiyonlar Ligi\'nde iz bıraktıklarını ifade eden Lens, \"Her oyuncu Şampiyonlar Ligi\'nde oynamak ister, daha fazla süre almak ister ama bununla ilgili hiçbir zaman garanti yoktur. Burada kararları teknik direktör verir. Bu gayet açık. Ben geçmişte de Şampiyonlar Ligi\'nde oynadım. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Birçok büyük takıma karşı mücadele ediyorsunuz. Çok üst düzey bir turnuva. Bence biz takım halinde grup aşamasında çok iyi bir iş başardık. Bayern Münih eşleşmesinde biraz şansız olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak Avrupa\'da ciddi bir iz bıraktık. Bence gelecekte de bu performansı göstermeye devam edeceğiz\" açıklamasını yaptı.

\"HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMDAN ZİYADE SAHADA KALİTEMİ GÖSTERMELİYİM\"

Önemli olanın hangi pozisyonda oynadığı değil, sahip olduğu kaliteyi göstermek olduğunu dile getiren Jeremain Lens, \"Benim için aslında böyle bir tartışma kalmadı. İdeal pozisyon diye bir durum kalmadı. Çünkü, sağ ve sol tarafta oynadım. Santrfor arkasında ikinci forvet olarak oynadım. Farklı takımlarda, farklı sistemlerde oynadım. O yüzden artık bu çok takıldığım bir nokta değil. Burada önemli olan benim sahip olduğum kaliteler. Pozisyon ne olursa olsun bunları gösterebilmem lazım\" dedi.

\"EN ÜST SEVİYEYE ÇIKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM\"

Tecrübeli oyuncu \'Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun, kendi analizini yapıyor musun\' sorusuna, \"Bu durumla ilgili bir analiz yapmak benim görevim değil. Bu doğru olmaz. Daha iyi olmak için çalışıyorum. Daha iyi olmak için çaba gösteriyorum ve bir an evvel en üst seviyeye çıkmak için uğraşıyorum. Eleştiri, bunu yapanların, medyanın işi. Gazetelerin ya da televizyonların. Onlara da saygı gösteriyorum\" şeklinde yanıt verdi.

\"CENK\'İN YAPTIĞI İŞLERİ YAPMAK DİĞER ARKADAŞLARIMIZIN GÖREVİ\"

Everton\'a transfer olan Cenk Tosun\'dan sonra takımda yer alan forvetlerin de ellerinden geleni yapacağını söyleyen Jeremain Lens, \"Cenk tabii ki çok iyi bir oyuncu. Bunu Beşiktaş\'ta kanıtladı. Birçok maçta büyük performanslar gösterdi. Cenk artık ayrıldı, Beşiktaş\'ın oyuncusu değil önce bunu hatırlamak lazım. Burada o pozisyonda oynayan çok önemli arkadaşlarımız var. Artık Cenk\'in yaptığı işleri yapmak onların görevi\" diye konuştu.

\"TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE MAÇINDAKİ POZİSYONLAR İÇİN PİŞMANIM\"

Lens, Beşiktaşlı taraftarların aklından çıkmayan ilk yarıdaki Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Fenerbahçe maçındaki pozisyonları için \"Pozisyonları kaçırmamın nedeni çok basit, o pozisyonlarda doğru seçimi yapmadım. Yapsaydım zaten gol atmış olurdum\'\' dedi.

\'Bu pozisyonlar için pişman mısın\' sorusuna ise \'\'Tabii ki\'\' diyerek cevap veren Hollandalı yıldız \'\'Futbolda doğru seçimleri yapamadığınızda bunun bazı sonuçları olur. Ben de bu pozisyonlarda doğru seçimleri yapamadım. Gol atma ya da asist yapma fırsatını kaçırdığım için pişman ve üzgünüm\" açıklamasını yaptı.

\"QUARESMA VEYA BABEL\'İN YEDEĞİ DEĞİLİM, BURADA SIRALAMA YOK\"

Quaresma veya Babel\'in yedeği olma konusuna profesyonelce yaklaşan Lens, oyuncular arasında bir sıralama olmadığını söyledi ve \"Ben sonuçta Beşiktaş\'ın oyuncusuyum. Burada 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü oyuncu diye bir şey yok. Hocamızın bize sık sık söylediği bir şey var: \'Burada her oyuncu değerli, her oyuncu takımın önemli bir parçası.\' Tabii ki medya ve taraftarlar bu tip sıralamalar yapabilirler, bunlara da saygı duyuyorum. Ama burada 1\'inci oyuncu şudur, 2\'nci oyuncu şudur diye bir durum yok. Ben nihayetinde bu kulübün oyuncusuyum. Bu kulübe hizmet etmekle mükellefim\" şeklinde konuştu.

\"8 MAÇIMIZI DA KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ\"

Spor Toto Süper Lig\'de kalan 8 maç ve Galatasaray maçının önemine de değinen Hollandalı futbolcu, \"Kesin olan bir şey var; 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Galatasaray maçı düğümü çözer mi, çözmez mi bilmiyorum ama kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Çünkü, doğrudan rakibimizle oynayacağız. Oradan kaybetmeden dönmemiz gerekiyor\" dedi.

\"NİYETİM KONTRATIMI TAMAMLAMAK\"

Beşiktaş ile 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lens, \"Beşiktaş ile uzun süreli ve iyi bir kontrat yaptım. Niyetim burada bu kontratı tamamlamak, en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun haricinde gelecek ne getirir, bilmiyorum tabii ama niyetim kesin olarak burada kalmak\" açıklamasını yaptı.

\"BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇLARINDA YAŞANAN OLAYLAR ABARTILIYOR\"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçlarda yaşanan olayların çok büyütüldüğünü ve futbolun içinde bu gibi durumların olduğunu söyleyen Lens, \"Bu olayları çok abartmamak lazım. Çünkü iki tane büyük takım karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçları kazanmak istiyor. Doğal olarak tansiyon ve gerilim çok yükseliyor. Bazen provokasyon da oluyor. Bunlar olmasa daha iyi olur, ama bunun bazıları da futbolun bir parçası. Bunu da bilerek hareket etmek gerekiyor. Saha dışında olanları bilemem ama saha içinde bütün futbolcular maçı kazanmaya, rakibi alt etmeye odaklanıyorlar\" dedi.

\"FENERBAHÇE\'DEN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ\"

Jeremain Lens, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2\'lik skorun rövanşında Kadıköy\'de oynayacakları Fenerbahçe maçı için \"Tabii ki zor bir maç ama biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ve inanıyorum ki orada kazanmak için şansımız yüksek\" yorumunu yaptı.

\"DAHA İYİ OLSAYDIM MİLLİ TAKIMA SEÇİLEBİLİRDİM\"

Lens son olarak Hollanda Milli Takımı ile ilgili düşüncelerini aktardı:

\"Şu anda Hollanda Milli Takımı\'nda bir yenilenme var. 2020 ve 2022 için daha genç bir takım oluşuyor ve burada seçimi yapan ben değilim. Belki daha iyi bir seviyede olsaydım seçilebilirdim. Seçilmedim ve buradayım.\"

