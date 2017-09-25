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(Özel) Beşiktaş taraftarı 'VEFA'ya hazırlanıyor

Taraftarlar, Trabzonspor maçında eski futbolcuları Olcay ve Sosa'yı alkışlarla tribünlere çağıracak Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA Beşiktaşlı taraftarlar, önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında eski oyuncuları Olcay Şahan ve Jose So

25 Eylül 2017 12:56

Taraftarlar, Trabzonspor maçında eski futbolcuları Olcay ve Sosa\'yı alkışlarla tribünlere çağıracak

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaşlı taraftarlar, önümüzdeki hafta İstanbul\'da oynanacak Trabzonspor maçında eski oyuncuları Olcay Şahan ve Jose Sosa\'yı alkışlarla tribünlere çağıracak.
Süper Lig\'in 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş\'ta forma giyen eski futbolcuları Caner Erkin\'i maç öncesi protesto etmişti. Milli futbolcu da tepkilerin ardından kendisini çağıran Beşiktaş taraftarının bulunduğu deplasman tribününün önüne gelerek diz çöküp selam vermişti.
Caner Erkin, maç boyunca da sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisine maruz kalmıştı.
Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı giyen Jeremain Lens\'i de aynı maçta ıslıklarla protesto etti.
OLCAY VE SOSA\'YA VEFA
Kadıköy\'de yaşanan bu protestonun ardından Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği de bir açıklama yaparak, Süper Lig\'in 7. haftasında Trabzonspor\'u konuk edecekleri mücadelede eski oyuncuları Olcay ve Sosa\'ya \'vefa\' örneği sergileyeceklerini bildirdi.
\"BİR \'VEFA\' DERSİ OLALIM\"
Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği\'nin yazılı açıklaması şöyle;
\"Beşiktaşlılık, emeğe saygı ve geçmişine vefalı olmaktır. Futbolcumuz Caner Erkin\'e 90 dakika boyunca yapılan saygısızlığı üzülerek izledik. Bizde alınteri dökmüş olan Olcay ve Sosa\'yı gelecek maç stadımızda misafir edeceğiz. Beşiktaşlılığın farkını gösterelim. Onları alkışlarla tribünlerimizin bağrına basalım. Bir VEFA dersi olalım.\"
SERDAR AZİZ DE BURSA\'DA ISLIKLANDI
Bu arada dün akşam oynanan karşılaşmada da Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz, eski takımı Bursaspor\'un taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. 
4.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara transfer olan futbolcu, Bursa\'da oynanan mücadelede sık sık yeşil-beyazlı tribünlerden protesto edildi.

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