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(ÖZEL) ATAŞEHİR'DE PİZZACIYI SOYUP ÇALIŞANLARI HASTANELİK ETTİLER

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir pizzacıya gelen silahlı beş kişi, kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı

24 Kasım 2017 18:14

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de bir pizzacıya gelen silahlı beş kişi, kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı. Şüpheliler soygun sırasında üç çalışanı da dövüp hastanelik etti. 
Olay, Örnektepe Mahallesi\'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille pizzacının önüne gelen beş kişi bir süre burada keşif yaptı. İş yerinde müşterinin kalmadığını gören maskeli silahlı şüpheliler içeri girdi. Üç kişiyi darp eden hırsızlık şüphelileri, silah zoruyla kasayı açtırdı. Buradaki paraları alan beş kişi pizzacının iç tarafındaki çelik kasaya yöneldi. Onu da silah zoruyla açtıran şüpheliler paraları alarak geldikleri otomobille kaçtı.

3 KİŞİYİ DARP ETTİLER
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp sonucu yaralanan Ümit Onur ve Emrullah Ece\'yi ilk müdahalenin yaptıktan sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Diğer yaralı Nurullah Ceylan\'ın çevredekiler tarafından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. 

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Ekipleri pizzacı dükkanında yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı. Çalışanların ifadesinden ve çevredeki güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen beş şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ve polis ekipleri
-İşlerinde çalışanlar
-Olay yeri inceleme ekiplerin delil araması
-Polis memuru çalışanlarla konuşması
-Genel ve detaylar
 

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