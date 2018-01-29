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Spor

(ÖZEL) Antalyaspor takım kaptanı Zeki Yıldırım, Denizli'deki korkunç olayı DHA'ya anlattı!

"Allah korudu" İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin ardından Antalya'ya kara yolu vasıtasıyla dönüş yapan Antalyasporlu oyuncuları taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafınd

29 Ocak 2018 02:39

\"Allah korudu\"

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin ardından Antalya\'ya kara yolu vasıtasıyla dönüş yapan Antalyasporlu oyuncuları taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından Denizli\'de saldırı düzenlendi. Yapılan taşlı saldırıda yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. 
Antalyaspor takım kaptanı Zeki Yıldırım, otobüste yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlattı. Yıldırım, birkaç kişide ufak tefek sıyrıklar olduğunu belirterek, \"Cam patlamasından dolayı yaralanmalar oldu. Aşırı bir yaralanma yok. Allah bizi korudu\" dedi.
Olayın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada olduğunu vurgulayan Zeki Yıldırım, \"Önce arka cam, daha sonra sağ taraftaki cam patladı. Olay, Denizli\'deki çevreyolundan çıkarken gerçekleşti\" diye konuştu.

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