(ÖZEL) 6 BİN 277 BEKÇİ ADAYI YAZILI SINAVDA TER DÖKTÜ

* İstanbul\'da 6 bin 277 bekçi adayı yazılı sınava girdi.



* Adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi; 60 dakika da süre verildi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ümit TÜRK - İbrahim AKTÜRK - Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'a alacağı 2 bin mahalle bekçisi için başvuran 9 bin 979 adaydan, şartları yerine getirerek mülakatları geçen 6 bin 277 kişi yazılı sınava girdi.

İstanbul\'da 39 ilçe kaymakamlığı aracılığıyla yapılan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılın ilk çeyreğinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayacak 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için; 7 bin 645\'i lise, bin 157\'si ön lisans, bin 170\'i lisans ve 8\'i yüksek lisans mezunu toplam 9 bin 979 kişi başvuru yapmıştı.

3 BİN 702 KİŞİ MÜLAKATLARDA ELENDİ

Adaylara kaymakamlıklarda kurulan komisyonlar tarafından mülakat yapıldı. Mülakatlar 13 Aralık\'ta sona erdi. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, boy uzunluğu tutmayan, boy kilo endeksine uygun olmayan ve son 1 yıl içerisinde İstanbul\'da yaşamadığı tespit edilen 3 bin 702 kişi mülakatlarda elendi.

6 BİN 277 ADAY YAZILI SINAVA HAK KAZANDI

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan, başvuru için gerekli fiziki özellikleri taşıyan ve sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan 6 bin 277 aday başarılı sayılarak yazılı sınava hak kazandı. Sözlü sınavları geçerek yazılı sınava hak kazanan adaylardan 4 bin 779\'u lise, 764\'ü ön lisans, 731\'i lisans ve 3\'ünün ise yüksek lisans diplomasına sahip olduğu öğrenildi.

50 SORU, 1 SAAT SÜRE…

Bugün de mülakatları geçen bekçiler yazılı sınavda ter döktü. Bekçi adayları sınav salonlarına tek tek üst aramasından geçirildikten sonra alındı. Gözetmenler sınava katılan adaylara uyulması gereken kuralları tek tek hatırlattıktan sonra saat 10.00\'da yazılı sınav başladı. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi. Sınav 11.00\'de sona erdi. Sınava girenlerden bazıları soruların kolay olduğunu söylerken, bazıları ise zorlandıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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(BAYRAMPAŞA)

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-Okulun dışından görüntü

-Sınava gelen bekçi adayları

-Bekçi adaylarının okula alınması

-Kapıda oluşan yoğunluk

-Adayların sınav salonlarındaki görüntüsü

-Adayların sınav kağıtlarını doldurması

-Gözetmenin sınav kurallarını anlatması

-Sınava girecek bekçi adaylarının sınıflardaki görüntüsü

-Bekçi adaylarıyla röportajlar

-Genel ve detaylar



(KAĞITHANE)

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-Okula giren adaylar

-Adayların üst araması

-Adayların sınıflardaki görüntüsü

-Sınav sonrası adayların çıkışı



(ÜMRANİYE)

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-Sınava giren adaylarla röportaj

-Sınav çıkışı röportajlar

-Adayların sınava girişi

-Sınavdan görüntü

-Okul önlerinde bekleyenler

-Genel ve detaylar

