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 (ÖZEL) -  LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET DEVRİLEREK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

- Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koştu Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

18 Kasım 2017 15:47

- Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koştu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu\'nda ilerlerken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenerek kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim köprüsüne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yerli\'nin kullandığı kamyonetin ön sol lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki tel örgüleri parçalayan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İTFAİYE KURTARDI
Kaza nedeniyle sürücü kamyonet içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmalar sonucu yaralıyı araçtan çıkardı.İlk müdahale olay yerinde yapılan  sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralının kurtarma çalışmaları
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması
-Devrilen kamyonet
-Yaralıya ilk müdahale
-Ambulansa konması
-Yardıma gelen sürücülerle röp
-Yavuz Sultan Selim köprüsünden görüntü
-Parçalanan demir korkuluklar ve teller
-Yoldan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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