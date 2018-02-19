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 (ÖZEL) - KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ İstanbul DHA Başakşehir'de Mustafa Türker, kavga ettiği kişi tarafından kulağının ısırılarak koparıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

19 Şubat 2018 19:28

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ İstanbul DHA
Başakşehir\'de Mustafa Türker, kavga ettiği kişi tarafından kulağının ısırılarak koparıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

ALACAĞINI İSTEDİ, KAVGA ÇIKTI
Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi\'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.  Mustafa Türker (55)\'in iddiasına göre daha önce birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.\'dan 65 bin lira alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin A., Türker\'in kulağını ısırarak kopardı. Hüseyin A. ağzındaki kulak parçasını yere tükürüp olay yerinden kaçtı. Türker çevredekilerin buza koyduğu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Birkaç hastane gezdiğini iddia eden Türker en son olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kulağı yerine dikilen Türker taburcu edildi.  Mustafa Türker, polis merkezine giderek Hüseyin A.\'dan şikayetçi oldu. Hüseyin A.\'nın ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.  

\"KULAĞIMIN PARÇASINI YERDE GÖRDÜM\"
Olayı DHA muhabirine anlatan Mustafa Türker, \"Kulağımın parçasını tükürdükten sonra  yerde gördüm. O an şok oldum, kendimden geçtim.  Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu burada psikolojik olarak bunu yaşayacağım. Kulağımı ameliyat eden hoca, \'Bu kulak kesik olsaydı daha kolay tutabilirdi. Isırıp attığından dolayı tutmayabilir\' dedi\" diye konuştu. 
 
Görüntü dökümü:
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-Türker\'in ambulanstaki görüntüsü (cep telefonu)
-Türker ile röp
-Türker\'in belgeleri göstermesi 
-Genel ve detaylar

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