T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) - KADIKÖY'DE KAZA: PANTOLONUNUN BACAĞI ARAÇTA TAKILI KALDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

29 Haziran 2018 15:25

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaralanan kişinin yırtılan pantolon bacağı araçta asılı kaldı.
D-100 karayolu Ankara istikameti  Bostancı yol ayrımındaki kaza sabah saatlerinde meydana  geldi.  Yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Ali Özkan\'a, Konuralp Hayat\'ın  kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yaralının yardıma koştu. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine  gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçtaki kadın uzun süre şok yaşadı. Bu arada çarpmanın etkisiyle  Özkan\'ın pantolon  bacağı aracın ön bölümünde asılı kaldı. Sürücü, kalan pantolonun parçasını çıkararak yere attı.

GÖRGÜ TANIĞI:YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI
Kazayı gördüğünü söyleyen bir kişi ,“Yaya geçidinden geçerken araç çarptı\" diye konuştu.
Sürücü, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
-------
-Yaralının yerdeki görüntüsü
-Çevredekilerin yardım etmesi
-Sağlık ve polis ekiplerinin gelmesi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Ambulansa taşınması
-Yaya geçidinden görüntü
-Görgü tanığı ile röp
-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Aracın farında takılı kalan pantolonun parçası
-Sürücünün soruları cevapsız bırakması
-Sürücünün takılı kalan parçayı çıkarıp yere atması
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizALMAÇAYIRDHA KadıköyYaralananD100AnkaraVedat AliKonuralp HayatKazayıHastaneyeKazayaBuSürücüGÖRGÜ TANIĞIYAYA GEÇİDİNDEGörüntü Dökümü Yaralının
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24