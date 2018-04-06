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 (ÖZEL) - GAZİOSMANPAŞA'DAKİ YANDI, TAKSİM'DEKİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

* Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son durum görüntülendi

06 Nisan 2018 17:04

* Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde son durum görüntülendi...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
2015 yılında yeniden yapılması için yıkılan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sona gelindi. 10 güne kadar inşaat firması tarafından teslim edileceği öğrenilen hastanin içi  de görüntülendi.
Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015 yılında yıkılmış ve Gaziosmanpaşa\'ya taşınmıştı.  Gaziosmanpaşa\'daki hastane dün çıkan yangında büyük hasar gördü. Taksim\'deki yeni  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ise sona gelindi.  50 bin metrekarelik alandaki 250 yatak kapasiteli yeni hastanede son hazırlıklar yapılıyor. İnşaat firması tarafından 10 güne kadar teslim edileceği öğrenilen hastanenin içi de görüntülendi. Hastanenin bu ay içinde açılacağı açıklanmıştı.

Görüntü dökümü
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-Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Hastane binası
-İçeriden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Hastanenin geçtiğimiz aylarda çekilen havadan görüntüleri

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