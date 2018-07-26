Özdil: Yemin törenine diktatör, soykırımcı, darbeci, savaş suçlusu gibi prestijli devlet adamları katıldı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yemin törenine katılan liderleri eleştiren Özdil, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro için "asrın liderimizin dünyada en iyi anlaştığı devlet adamı, bu arkadaş" ifadesini kullandı.

Özdil'in Sözcü gazetecinin bugünkü (26 Temmuz 2018) nüshasında 'Türkiye artık tercüme bile edilemez' başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Asrın liderimizin yemin törenine diktatör, soykırımcı, darbeci, savaş suçlusu gibi prestijli devlet adamları katıldı. Gurur duyduk.

Özellikle Venezuela'nın otobüs şoförü devlet başkanının gelmesinden onur duyduk.

Venezuela'da enflasyon şu anda yüzde bir milyon… Yanlış okumadınız, yüzde bir milyon… Asgari ücret üç dolar! Venezuela parası artık tuvalet kağıdı olarak bile işe yaramıyor, takasla alışveriş yapılıyor, tıraş oluyorsun mesela, berbere yumurta ödüyorsun.

Asrın liderimizin dünyada en iyi anlaştığı devlet adamı, bu arkadaş"

Kimler katılmıştı?

9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Pakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Pakistan'ın cumhurbaşkanı veya devlet başkanları katılım göstermişti.

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