-Özdeş: ''Puan için mutluyum'' İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Manisaspor'un teknik direktörü Kemal Özdeş, sarı-lacivertli takım karşısında deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdeş, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutlayarak, ''Bir puan aldığımız için çok mutluyum'' dedi. Özdeş, ''Oyunumuzu Fenerbahçe'ye kabul ettirdik. Bir tane defansif hata yaptık, o da golle sonuçlandı. Oyunun devre arasında oyuncularıma ilk yarıdaki oyunun aynısını ikinci yarıda oynamamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıya da böyle başladık. Ancak 49. dakikada Nizamettin kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Onun ilk sarı kartını anlamadım. 10 kişi kalan takımlar daha iyi mücadele eder, ama ilk yarıdaki seyir zevki yoktu. Son 20 dakika Fenerbahçe, biz topa sahip olamadığımız dönemlerde iyi baskı kurdu. Ancak şans yanımızdaydı, bir puan aldık'' diye konuştu. Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe maçında da 10 kişi kaldıklarını hatırlatan Kemal Özdeş, hakemlerin kart gösterdikleri pozisyonlara tepki göstererek, şöyle konuştu: ''Sarı kartta bir kural ihlali olmalı. Burada oyundan çıkarken topu vurdu diye oyuncumuz sarı kart görüyor. Nizamettin'in ikinci sarı kartı doğruydu, ama ilk sarı kartta iki oyuncu da birbirine eşit düzeyde agresifti. Orada sarı kart olmamalıydı. Sahada Avrupa standartlarında oyunu oynatabilmeliyiz. Türkiye'deki hakemlerimiz oldukça iyi, bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece standardı anlamaya çalışıyorum.'' Kemal Özdeş, sadece kadınlar ve 12 yaşın altındaki çocukların izlediği karşılaşmada tribünlerin çok güzel olduğunu söyledi. Tribünlerde daha ince bir ses olduğuna işaret eden Özdeş, ''Çocuklarımız buradaki sonuçtan mutlu olmadı, ama onlar da zaman zaman eğlendi gibi geldi. Davranışları çok güzeldi. İki takımı da alkışladılar'' diye konuştu.