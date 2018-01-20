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Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Burak Örnek yaklaşık 1 ay önce ikiz babası oldu

20 Ocak 2018 18:36

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu yönetmen Tolga Örnek'in kardeşi Burak Örnek, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul'da vefat etti. Burak Örnek'in yaklaşık 1 ay önce ikiz babası olduğu kaydedildi. Örnek'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

Oğlunu kaybeden Özden Örnek, Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özden Örnek, davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucu beraat etmişti. Burak Örnek, tahliyesinin ardından babasını Silivri Cezaevi önünde karşılayanlar arasındaydı. Özden Örnek, oğlunun kullandığı araçla cezaevinden ayrılırken görüntülenmişti.

 

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