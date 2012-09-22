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Özden Örnek'in oğlu Büyükanıt ve Özkök'ü eleştirdi

Tolga Örnek, davanın sonuçlarına ilişkin yorumlarda bulunurken Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök'e de eleştirilerde bulundu

22 Eylül 2012 21:16

Balyoz Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu yönetmen Tolga Örnek, Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök'ü kastederek Bu davanın bu kadar uzamasını engelleyebilecek bir eski Genelkurmay Başkanı ve bir eski Kara Kuvvetleri komutanı vardı. İkisine de amca dediğim için utanıyorum. Ve ömür boyu da utanacağım" dedi.

Oğul Örnek, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında şunları söyledi:

"Bu ülkedeki darbeleri engellemek için suçsuz insanları hapsetmek mi lazım? Bu davayla ilgili birilerinin ahkam kesebilmesi için o duruşma salonunda olmaları gerekiyor. O duruşmayı izlemeden hiçkimse bizim karşımıza geçip karşımızda beyanlarda bulunmasın. Çünkü, kimse bu mahkemenin tarafsız, adil, bağımsız olduğunu iddia etmedin. Bu bizim zekamıza insanlığımıza hakaret oluyor. Mahkeme salonundaki herkes ceza bekliyordu. Ben kararı duyunca şok oldum. bu kadar vahşice bir cezayı beklemiyorduk. Babamla konuştum. Soğukkanlı olun dedi babam. Bugün benim için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bittiği gündür. Kişisel olarak çok üzüldüğüm bir şey var. Bu davanın bu kadar uzamasını engelleyebilecek bir eski Genelkurmay Başkanı ve bir eski Kara Kuvvetleri komutanı vardı. İkisine de amca dediğim için utanıyorum. Ve ömür boyu da utanacağım. İkisi de ihanet ettiler. Onları vicdanlarıyla başbaşa bırakıyoruz."

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