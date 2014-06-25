Özden Örnek: Kimse elimizden kurtulamayacak

Balyoz davasından tahliye olan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, "Bu mücadele, bize bu haksızlığı yapanlar cezalandırılıncaya kadar devam edecek. Ve hiç kimse elimizden kurtulmayacak" dedi.

DHA'da yer alan haber'de Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davası ile ilgili hak ihlali yapıldığı yönündeki kararının ardından cezaevinden tahliye edilen Örnek, "Makamı ne olursa olsun hiç kimse kurtulamayacak. Bunun cezasını ödeyecekler. Hepsi ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

İzmitli olan ve burada birçok akrabası bulunan Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, buradaki yakınlarıyla, aynı zamanda süt annesi olan dayısının eşi Sabahat Baykal ve kuzeni Ertunç Baykal'ın evinde buluştu. İzmit'e gelişinde anne ve babası ile diğer yakınlarının mezarlarını da ziyaret eden, gazetecilerin görüşme taleplerini kabul etmeyen Örnek, burada DHA muhabiriyle görüştü.

'İzmit'i hatırlamak için yukarıdan baktım'

"İzmit benim memleketim. Burada doğdum burada büyüdüm. Hala tüm akrabalarım geçmiştekiler ve halihazırda yaşayanlar hepsi burada" diyerek konuşmaya başlayan Özden Örnek, mezarlıkta annesi, babası, kayınpenediri, kayınvalidesi, büyük dedeleri ve dayısının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. "İzmit'i hatırlamak istedim. İzmit'e yukarıdan bir bakmak istedim. Onun için yukarıya çıktım. Ablamı gördüm. Benim süt annem olan yengem var, onu gördüm" diyen Özden Örnek, tahliyesinden sonra neler hissetiğiyle ilgili soru üzerine "Tahliye büyük bir mutluluk vesilesiydi. Bundan sonraki aşamanın ilk günüydü" dedi.

'Makamı ne olursa olsun'

Özden Örnek, ardından, içinde bulundukları mücadelenin birinci aşamasının bittiğini söyleyerek, şunları söyledi:

"Şöyle söylemek isterim; bundan sonra bu mücadelenin diğer aşamaları gelecek. Ve bu mücadele, bize bu haksızıklığı yapanlar cezalandırılıncaya kadar devam edecek. Ve hiç kimse elimizden kurtulmayacak. Altını çizerek cumartesi günü söylemiştim, tekrar söylüyorum; Makamı ne olursa olsun hiç kimse kurtulamayacak. Bunu herkes bilsin."

'Hepsini ödeyecekler'

Davanın henüz sonuçlanmadığını belirtip fazla konuşmak istemediğini söyleyen Özden Örnek, şöyle devam etti:

"Bu Balyoz davası vesilesiyle şunu açıklamak istiyorum; Tabi belki kamuoyu bunun farkında olmayabilir. Fakat tutuklananların ve cezaevine konulan başlangıçta 150 küsur bahriyeli, sonunda da ceza yiyen 137 bahriyeli. Bunların hepsi benim çok yakın arkadaşlarımdı. Ben hepsine kefil olurum, büyük dünya bahriyeleri standardında en iyi subaylarımızı oraya koydular. Bu ülke bunları kolay yetiştirmedi. Bu insanlar kolay yetişmedi. Bu insanların kendilerinin birtakım projeleri vardı bu meslekte. Bu arkadaşlarımın bütün rüyalarını yok ettiler. Onların rüyaları Bahriye'den başka birşey değildi. Bahriye'yi de daha birkaç adım ileri götürme rüyaları vardı. Onları yıktılar. Bu arkadaşlarımı yıktılar. Bunun cezasını ödeyecekler. Hepsi ödeyecekler. Bunlar ölçülmez biçilmez şeylerdir. Ölçülmez biçilmez şekilde bunun cezasını ödeyecekler. Bunu herkes böyle bilsin."

Özden Örnek, ziyaretin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.