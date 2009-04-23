Öz'den 'Kanlı 1 Mayıs yanıtı': Yüküm ağır

1 Mayıs 1977'deki olayların araştırması için Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'le görüşen DİSK'in avukatlarından Rasim Öz şunları söyledi: “Kendisi (savcı Öz) bir nevi çaresizliğini ifade etti. 'Bu kadar çok şeyin altından kalkmamız mümkün değil' diye konuştu.”



Avukat Öz dün sabah saatlerinde Beşiktaş’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e Taksim’deki 1 Mayıs 1977 katliamının faillerinin bulunması için 27 sayfalık dilekçe verdi. Çıkışta açıklama yapan avukat Rasim Öz, 32 yıldır bu davayı takip ettiğini ve sonuç alamadığını belirterek şöyle konuştu:



“Diyoruz ki ‘eğer siz sadece AKP iktidarını devirmeye yönelik bir darbe atmosferi yaratmak isteyenleri ortaya çıkarıp yargılayacaksanız siz Cumhuriyet’in savcısı değil AKP’nin özel savcısısınız’. Kendilerine böyle bir fırsat verdik. Delillerini kaynaklarını belirttik, celbini istedik. Bunları celp edip incelerlerse, gerçekten Cumhuriyet’in savcıları olduklarını kabul edip onları alkışlayacağız. Değilse kamuoyu önünde iktidarı da onun güdümündeki özel savcıları da şiddetle kınayacağız.”



Başvurusunun Ergenekon’la birleşmesini istemediğini söyleyen Öz, “Ayrı bir dava olarak soruşturulup yargılanmasını istiyorum” dedi. Avukat Rasim Öz, “Savcı Zekeriya Öz’ün tavrı ne oldu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendisi bir nevi çaresizliğini ifade etti. ‘Bu kadar çok şeyin altından kalkmamız mümkün değil. Bizden çok şey bekliyorsunuz’ dedi. Zamanaşımı tereddütlerini söyledi. Her şeyin altından kalkamayacağını söyledi. Başka savcı bulamadığımız için ona havale ettiğimizi söyledik. Savcı Öz bize başsavcıyla görüşmemizi söyledi. Başvurumuz kayda geçti. Kabul etmemek mümkün değil.” (dha)