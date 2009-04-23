T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öz'den 'Kanlı 1 Mayıs yanıtı': Yüküm ağır

Avukat Rasim Öz "Savcı Öz bir nevi çaresizliğini ifade etti. 'Bu kadar çok şeyin altından kalkmamız mümkün değil' diye konuştu.”

23 Nisan 2009 03:00

1 Mayıs 1977'deki olayların araştırması için Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'le görüşen DİSK'in avukatlarından Rasim Öz şunları söyledi: “Kendisi (savcı Öz) bir nevi çaresizliğini ifade etti. 'Bu kadar çok şeyin altından kalkmamız mümkün değil' diye konuştu.”

Avukat Öz dün sabah saatlerinde Beşiktaş’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e Taksim’deki 1 Mayıs 1977 katliamının faillerinin bulunması için 27 sayfalık dilekçe verdi. Çıkışta açıklama yapan avukat Rasim Öz, 32 yıldır bu davayı takip ettiğini ve sonuç alamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Diyoruz ki ‘eğer siz sadece AKP iktidarını devirmeye yönelik bir darbe atmosferi yaratmak isteyenleri ortaya çıkarıp yargılayacaksanız siz Cumhuriyet’in savcısı değil AKP’nin özel savcısısınız’. Kendilerine böyle bir fırsat verdik. Delillerini kaynaklarını belirttik, celbini istedik. Bunları celp edip incelerlerse, gerçekten Cumhuriyet’in savcıları olduklarını kabul edip onları alkışlayacağız. Değilse kamuoyu önünde iktidarı da onun güdümündeki özel savcıları da şiddetle kınayacağız.”

Başvurusunun Ergenekon’la birleşmesini istemediğini söyleyen Öz, “Ayrı bir dava olarak soruşturulup yargılanmasını istiyorum” dedi. Avukat Rasim Öz, “Savcı Zekeriya Öz’ün tavrı ne oldu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendisi bir nevi çaresizliğini ifade etti. ‘Bu kadar çok şeyin altından kalkmamız mümkün değil. Bizden çok şey bekliyorsunuz’ dedi. Zamanaşımı tereddütlerini söyledi. Her şeyin altından kalkamayacağını söyledi. Başka savcı bulamadığımız için ona havale ettiğimizi söyledik. Savcı Öz bize başsavcıyla görüşmemizi söyledi. Başvurumuz kayda geçti. Kabul etmemek mümkün değil.” (dha)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24