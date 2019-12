-ÖZDEMİR: ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ARTTI İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Nihat Özdemir, sarı-lacivertli ekibin ikinci devre peş peşe kazandığı maçlarla şampiyonluk için şansını önemli ölçüde artırdığını söyledi. Nihat Özdemir, NTVSpor Radyo'daki bir programa katıldı. Fenerbahçe Kulübü internet sitesinde de yayımlanan açıklamada Özdemir, Fenerbahçe'nin ligin en iyi takımı olduğunu savundu. Takımın ilk yarıda istenilen seviyede olmadığını, ancak kendilerinin takıma duydukları güven nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncuların yanında durduklarını kaydeden Özdemir, takıma verdikleri desteğin yanı sıra Antalya'da yapılan ikinci yarı hazırlık kampının verimli geçmesinin seri galibiyetleri getirdiğini ifade etti. Özdemir, şöyle konuştu: ''Fenerbahçe'nin futbol takımı, tek tek oyunculara bakıldığında, sezon başı da ligin en iyi takımıydı. Yaptığımız transferlerle birlikte daha da güçlendik. Devre arasında transfer yapmadık, hatta iki oyuncu kaybettik ama yine de ligin en iyi takımı, bizim takımımız. Bu kadar iyi bir takım olmamıza rağmen, ilk yarı istenilen seviyede değildik. Takımımıza, başarılı olabileceğimize dair inancımızı ortaya koyduk. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın ve oyuncuların yanında olduk, onları motive ettik. Yeni Malatyaspor'a yenildik ve kupadan elendik. Ondan sonra bir Antalya kampımız vardı. Kamp çok verimli geçti ve ikinci yarının başında çok önemli olan maçlarımızı; Trabzonspor ve Kayseri maçlarını, Antalyaspor, Manisaspor deplasmanlarını ve son olarak Beşiktaş deplasmanını arka arkaya kazanmamız, teknik kadromuzu da oyuncularımızı da olumlu yönde etkiledi. Hedefimiz şampiyonluktu. Şampiyonluk yönündeki şansımız da önemli derecede arttı. İnşallah da bunu başarıp, taraftarımızın üç dört yıldır ayrı kaldığı şampiyonluk hasretini gidereceğiz.'' - ''TEKNİK EKİBİN YANINDAYIZ'' - Teknik heyetin yanında olduklarını kaydeden Özdemir, dünyadaki her takımda yöneticilerin, başkanın, soyunma odalarına girdiklerini; antrenörleriyle görüştüklerini, oyunculara moral verdiklerini kaydederek, ''Bizim de böyle yapmamız çok normaldir. Tabii ki Samandıra'ya gideceğiz, maç başlamadan devre arasında tabii ki soyunma odasına gideceğiz. Çünkü başarılı olsak da olmasak da fatura bize çıkıyor zaten. Teknik ekibin detaylı işlerine karışacak değiliz. Biz sadece hocamıza ve oyuncularımıza 'Yanınızdayız' deriz. Bunu yapıyoruz, desteğimiz artarak devam ediyor. Başkanın, bizlerin, soyunma odasına gitmemesi gariptir, anormaldir. Biz takımın parçasıyız. Bu çalışmayı basketbolda da yapıyoruz, voleybolda da yapıyoruz, tüm takım sporlarında yapıyoruz'' diye konuştu. Nihat Özdemir, Aykut Kocaman'ın başarısı konusunda ise şunları söyledi: ''Biz zaten yerli oyuncularımıza buralarda şans verme işini çok önce başlattık, Aziz Yıldırım başkanlığında, Aykut Hoca dördüncüsü. Biz; Fenerbahçe formasını terleten, Fenerbahçe formasının değerini bilen bu tip insanların başarılı olmasını istiyoruz. Daha önceki hocalarımıza destek olduk ama olmadı. Şimdi Aykut Kocaman zaten Türkiye'nin önemli teknik direktörlerindendir. Türkiye'nin sınırlarının dışına da adını yazdırmasını istiyoruz, canı gönülden de destek oluyoruz. Her zaman yanındayız, ona moral veriyoruz, projelerini dinliyoruz, her yönden Aykut Kocaman'a destek oluyoruz.'' -AZİZ YILDIRIM- Spor kamuoyunun, medyanın ve taraftarların belli bir kısmının tamamen skora yönelik karar verdiğini, işler kötü gidince farklı sesler çıkmaya başladığını kaydeden Özdemir, ''Aslında o seslerin çıktığı dönemlerde camia kenetlenmeli. Takım etrafında kenetlenmeli, yönetim etrafında kenetlenmeli, Aykut Hoca etrafında kenetlenmeli. Bakın Alex hakkında daha önce neler deniyordu. Şimdi Alex nerede? Ben destek olmaktan başka yolun olmadığına inanıyorum. Hemen karar verip 'O gitsin, bu gelsin' ile bu işlerin doğru yürümeyeceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için giriştiği her çabayı desteklediğini kaydeden Nihat Özdemir, şöyle dedi: ''Aziz başkan, Fenerbahçe başkanlığı makamının hakkını veriyor. Fenerbahçe'nin hakkının yenmemesi için Fenerbahçe'ye kimsenin dil uzatmaması için çaba gösteriyor ve onun tüm çabalarını destekliyorum. Ben başkanımızın doping kontrol odasına girdiğini gazetede okudum, doğru olup olmadığını bilmiyorum. Onları söylemişse espri olsun diye söylemiştir. Biz hiçbir zaman hakemin odasına da girmedik. Koridorda görmüşsek, konuşmuşuzdur. Hepsi budur.'' Fenerbahçe'nin başkanı, yönetimi, teknik direktörü ve takımıyla bir bütün olduğunu kaydeden Özdemir, ''İnanılmaz derecede motivasyonumuzun arttığını görüyorum. Sahanın içinde, sahanın dışında Smandıra’da hepimiz bir şeye kenetlenmiş vaziyetteyiz. Yalnız futbol takımımız değil, tüm branşlarda, yurt içi ve yurt dışında başarı. Bunun için de aşırı bir motivasyon ve birlik beraberlik var'' diyerek açıklamasını tamamladı.