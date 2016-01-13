Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir: Türkiye IŞİD'le mücadelesini 'inandırıcı' biçimde sertleştirsin!

Türkiye'nin en önemli turistik noktalarından biri olan Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı değerlendiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye'nin IŞİD mensuplarını sınırdan geçişine göz yumduğunu savunarak, "Türkiye, IŞİD'le mücadelesinin 'inandırıcı' şekilde sertleştirsin" dedi.

Birinci Alman Televizyonu'nda (ARD) katıldığı sabah programında Sultanahmet'teki intihar saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cem Özdemir Türkiye'nin IŞİD mensuplarını sınırdan geçişine göz yumduğunu savundu ve "Saldırının, Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılmasının intikamı olduğuna dair bazı emareler var" dedi. Özdemir, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesinin 'inandırıcı' şekilde sertleştirilmesini talep etti. Özdemir, radikal İslamcı terörün küresel bir sorun olduğunu, bu nedenle herkesin IŞİD'e karşı savaşa katılması gerektiğini belirtti.

'Suriye misyonu terör tehlikesini artırdı'

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise Türk hükümetinin IŞİD'i desteklediğini iddia etti. Dağdelen, IŞİD militanlarının bir NATO üyesi olan Türk hükümeti tarafından silahlandırıldığını iddia etti. Dağdelen, Deutschlandfunk radyosuna açıklamasında, Türkiye-Suriye sınırının kapatılması ve sınırdan silah ve savaşçı geçişinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Dağdelen, Almanya'nın Suriye misyonunun da Almanya için 'güncel ve somut' terör tehlikesini daha da artırdığını savundu. Dağdelen, "Bir bomba savaşı IŞİD'i zayıflatmaz" şeklinde konuştu.