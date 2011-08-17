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Spor

Özdemir: Yeni Başkan aramıyoruz

Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, şike soruşturması kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım'ın yerine yeni bir başkan aramadıklarını söyledi.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, şike soruşturması kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım'ın yerine yeni bir başkan aramadıklarını söyledi.


Milliyet'e konuşan Özdemir, Başkan Yıldırım'ın her an cezaevinden çıkabileceğini bildirdi.


Transferde Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda Yobo'yu kadroya dahil ettikten sonra Emenike'nin yerine golcü almak istediklerini kaydeden Özdemir, Türkiye'den oyuncu almayacaklarını ifade etti.


"Soruşturma nedeniyle şampiyonluk sevinci kursağımızda kaldı" diyen sarı-lacivertli yönetici, "Biz, başkanın serbest kalacağına inanıyoruz. Bir süre bekleyeceğiz, tüzüğe bakacağız. Biz başkandan vazgeçmek istemiyoruz. Yarın (bugün) saat 12.00'de yönetim kurulu toplantımız var. Daha sonra gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yapacağız" dedi.


Özdemir, Türkiye federasyonun aldığı son kararı doğru bulduklarını da dile getirdi. Fenerbahçe Yönetimi olarak, TFF'nin açıklamasını kulüpte izlediklerini vurgulayan Özdemir, "Yargı hızlı hareket etmeli. Geriye dönüş imkanı olmadığı için yanlış kararlar sıkıntı doğurur" yorumunu yaptı.


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