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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir: Oyunun akışı değişebilir

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye’nin IŞİD’le mücadeleyi sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

24 Temmuz 2015 17:04


Alman Yeşiller Birlik/90 Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Türk hükümetinin IŞİD’le mücadeleyi sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Özdemir rbb radyosuna açıklamasında, bunun geç kalınmış bir karar olduğunu belirterek, Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadeleyi uzun bir süre zorlaştırdığını belirtti.

Özdemir, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakata ilişkin olarak da, “İncirlik Üssü’nün şimdi kullanıma açılması ve Türk savaş uçaklarının IŞİD mevzilerini hedef alması bir “game changer” (oyunun akışını değiştirecek bir adım) olabilir” yorumunda bulundu.

F-16'la IŞİD mevzilerini vurdu

Türk savaş uçakları, dün gece saatlerinde ilk kez Suriye’deki IŞİD mevzilerini hedef almıştı. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır” denilirken, operasyonla ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

“Saat 03.12’de Diyarbakır 8.Jet Ana Üs Komutanlığı’ndan 3 F-16 havalanmış, 03.40-03.53 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen 2 karargah ve 1 toplama noktasına 4 güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 04.24’te üslerine intikal etmiştir. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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