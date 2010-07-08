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ÖZDEMİR, NUMUNE HASTANESİNE KALDIRILDI ANKARA (A.A) 

08 Temmuz 2010 00:20

-ÖZDEMİR, NUMUNE HASTANESİNE KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan Orhan Özdemir, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden rahatsızlığı nedeniyle Numune Hastanesine kaldırıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine önce hakkında yakalama kararı verilen daha sonra yakalama kararının tutuklama kararına çevrilmesinin ardından Sincan Cezaevine konulan Orhan Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle Numune Hastanesine kaldırıldı. Orhan Özdemir 10 gün önce yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle İbni Sina Hastanesinde tedavi görmüş, mide rahatsızlığı sebebiyle de yoğun bakımda tedavi görmüştü. Özdemir'in avukatlarının tutuklama kararına itirazda bulunacakları bildirildi.

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