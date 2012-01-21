-Özdemir: ''Mayıs'tan önce genel kurul toplanabilir'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kuruldan önce yaşanan olaylar nedeniyle bir genel kurul olabileceğini söyledi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özdemir, 2012'nin Mayıs ayında normal Fenerbahçe Genel Kurulu Toplantısı'nın olacağını vurgulayarak, ''Ama yaşadığımız bu süreçte belki ihtiyacımız olacağını düşünerek sizin ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Olağan Genel Kurul'dan önce yaşanan bu olumsuzluklar için, Fenerbahçe kongre üyelerinin bir karar verme ihtiyacı olabileceğinden dolayı, Mayıs'tan önce bir genel kurul toplama ihtimali olabilir. Bunu hepimiz düşünmemiz gerekir. Bunu kamuoyuna açıklıyorum'' dedi. Nihat Özdemir, Fenerbahçe Sportif'in, 20 Ocak 2012 itibarı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) piyasa değerinin 576 milyon dolar olduğunu belirterek, ''Yine, İMKB verilerine göre futbol sektöründeki diğer kulüplerin değerleri ise aynı tarihte Galatasaray 253 milyon dolar, Trabzon 201 milyon dolar, Beşiktaş 146 milyon dolardır. Yani diğer 3 büyük kulübün piyasa değerlerinin toplamı ancak bir Fenerbahçe etmektedir. Hem de bugünkü her tür olumsuz şarta rağmen'' diye konuştu. Özdemir'in bu konuşmasını Divan Kurulu üyeleri bir süre alkışladı. Daha sonra ''Ben ve arkadaşlarım mecbur kaldıkça, bıçak kemiğe dayandıkça ancak medya önünü çıkmaktayız'' diyen Özdemir, ''Neden Galatasaray bu kadar çok bağırmaktadır? Çünkü, tüm yaşadığımız olumsuzluklara rağmen onların değerinden hala 3 misli daha fazlayız. Bütün mesele budur. Tüm Fenerbahçeliler bunu unutmasınlar'' şeklinde konuştu.