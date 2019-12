-ÖZDEMİR HAKKINDA "GEREĞİ" YAPILACAK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklanması ile ilgili olarak, ''Benim bildiğim, bu kişi hakkında tutuklamadan sonra iddianame tanzim edilip dava açıldığında gereği mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu görevden alma olur, açığa alma olur...'' dedi. Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arınç, ''İsrail ile ilişkiler Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi mi? Yeni gelişmeler var. Bugün İsrail'den bir açıklama geldi, 'soruşturma bitmeden yardım gemilerini iade etmeyeceğiz' şeklinde. İsrail Dişişleri Bakanı Lieberman'ın açıklamaları oldu, 'bizim özür dilemeye niyetimiz yok. Türkiye özür dilesin' şeklinde. Bu gelişmeler karşısında hükümetin görüşü nedir?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bunu Sayın Dışişleri Bakanımız en güzel şekliyle değerlendirir. Bizim toplantımız sırasında böyle bir açıklama yapılmış olabilir. Biz özel bir madde olarak bu konuyu görüşmedik. Ancak İsrail tarafından yapılan açıklamalar veya diğer başka ülkelerden yapılan açıklamalar Türkiye'nin dış politikasını her gün etkileyecek konuşmalar değil. Dolayısıyla, bugün kimin tarafından yapıldığını bilmediğim bir konu. Dışişleri Bakanlığımızca hazırlanmaktadır. Eğer gerekiyorsa, icap ediyorsa cevabı da verilecektir. Biz her gün, 24 saat 'İsrail'den şu açıklama yapıldı, ona karşı biz de şunu yapalım' düşüncesinde değiliz. Görevli Dışişleri Bakanlığı bürokratlarımız bu konuyu takip ederler. Bir de sorumlu mevkide olanların resmi açıklamalarına dikkat etmemiz lazım. Yoksa bir gazete şöyle yazmış ya da hükümet üyelerinden birisi böyle bir şey söylemiş veya İsrail'de sözü geçen bir siyasetçi herhangi bir yerde böyle bir konuşma yapmış diyerek ilişkilerimizi onun veya bunun konuşmasına indirgemek durumunda değiliz. Türkiye'nin özellikle Mavi Marmara olayından sonra İsrail'e yönelik talepleri bellidir. Bu talepler sadece İsrail'e değil, ABD Başkanı Obama'ya bildirilmiştir. Bu konu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde dile getirilmiş, doğrudan kınama kararı da alınmıştır. BM'nin bir araştırma-soruşturma komisyonu kurması gündemdedir. Türkiye bunları her gün takip ediyor. Umuyorum ki neticelerini de olumlu olarak alacağız.'' -''BİZ BAKANLAR KURULU OLARAK İÇERİ GEÇMİŞKEN EPEY BİR ŞEYLER OLMUŞ''- Bülent Arınç, Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklanması ile ilgili sorulan bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Bu konu Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmedi. Zaten biz Bakanlar Kurulu olarak içeri geçmişken epey bir şeyler olmuş dışarılarda. Bu, birkaç günden beri takip edilen bir konuydu. Dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürü hakkında sanıyorum Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi bir tutuklama kararı verdi, yakalama emri tutuklamaya çevrildi bildiğim kadarıyla. Bu, yargı sürecinin işlediğini gösteriyor. Kayseri'de emniyet müdürüyken işlediği iddia edilen suçlardan dolayı bir soruşturma yapıldığı, bu soruşturma kapsamında da bugün tutuklandığı haberi aldık. Biz sivil yönetim olarak, hükümet olarak bu konularda çok duyarlıyız. Zaman zaman ben de ifade etmişimdir. Emrim altındaki ya da bana bağlı kuruluşlardaki görev yapan herhangi birisi böyle bir suçlama karşısında, tutuklama karşısında mutlaka açığa alınır veya görevden alınır. Biz bu sistemi her yerde uyguluyoruz. Bildiğiniz gibi sadece emniyet müdürü değil, geçmişte Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından ikisini de görevden almıştık. Ancak burada bir prensibimiz var. Hem hukuka, hem yargıya olan saygımızdan ve güvenimizden dolayı sadece yakalama veya tutuklama kararı değil, hakkında iddianame tanzim edildikten sonra işlem yapılmaktadır. Benim bildiğim, bu kişi hakkında tutuklamadan sonra iddianame tanzim edilip dava açıldığında gereği mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu görevden alma olur, açığa alma olur... Biz dava sürecinde sorumlu kişinin görevi başında kalmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Madem ki böyle bir iddianame vardır, hakkında böyle bir dava açılmıştır artık o, o mevkide kalamaz. Beraat eder, göreve dönüş bundan sonra düşünülür. Bu idari yönden yerine getirilecektir. Bundan herkesin emin olması gerekir.''